El PSOE apela al voto útil en circunscripciones pequeñas para no "vayan a la basura" votos del espacio de la izquierda

14/09/2026 La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, durante una rueda de prensa, en la sede del PSOE, a 14 de septiembre de 226, en Madrid (España). POLITICA Diego Radamés - Europa Press

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La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha apelado hoy al voto útil a su partido en las circunscripciones pequeñas para evitar "tirar a la basura" el voto que vaya a los partidos a su izquierda.

Así se ha pronunciado durante una entrevista en RNE, recogida por Europa Press en la que también ha apostado por "respetar siempre los partidos políticos" a la izquierda del PSOE así como "la reflexión que se está haciendo" desde hace meses.

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Dicho esto, ha defendido "tener una izquierda" a la izquierda de los socialistas que sea "fuerte" para intentar frenar "lo que se viene" por parte de la derecha, que en su opinión, es la supresión de derechos ya conquistados.

Dicho esto, también cree que "es importante también" que los ciudadanos sepan que "en aquellas circunstancias donde se vaya a votar" tienen que mirar que su voto pueda "ser útil".

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Así, ha recordado que ella es de Lérida, una provincia con cuatro diputados en la que para frenar un voto al diputado del PP "se tiene que hacer una concentración de voto en una provincia" en la papeleta del PSOE.

Esto se debe, según ha justificado, a que por la Ley D'Hont, muchos votos "se van a la basura" dentro del espacio de la izquierda. "Ojalá no fuera así, ojalá no fuera así, pero las matemáticas son lo que son y los números son lo que son", ha exclamado. Por ello, ha insistido en que "la gente en cada circunscripción" valore estas circunstancias.

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"En otras provincias, evidentemente, con más diputados, pues la disyuntiva no es tan exacta como la que le digo yo en la provincia de Lleida, por ejemplo", ha remachado.