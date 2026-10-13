El Prado saca a la luz a Ricardo de Madrazo, virtuoso dibujante opacado por su familia

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Madrid, 13 oct (EFE).- El Museo del Prado saca de la “esquina oscura” de la historia del arte a Ricardo de Madrazo (1852-1917), el virtuoso dibujante y acuarelista opacado por la fama de su hermano Raimundo y su cuñado Mariano Fortuny.

La exposición ‘Ricardo de Madrazo (1852-1917): dibujos y acuarelas’ recupera a un artista que, según el comisario de la muestra, Pedro Martínez, “siempre estuvo a la sombra de sus familiares” y muestra por primera vez sus cuadernos de dibujos y delicadas acuarelas gracias a sus descendientes.

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Fue la familia del artista quien contactó con el Museo del Prado para venderle sus dibujos, retratos, cuadernos y diarios que el museo expone ahora hasta el 17 de enero, en una muestra que ha inaugurado con la presencia de una veintena de sucesores de la saga de pintores.

La política de adquisiciones del Prado le ha permitido hacerse con 29 cuadernos del artista, quien aprendió de Mariano Fortuny hasta el punto que dibujaba los mismo modelos que estaba pintado su maestro y cuyos papeles han permitido conocer más las etapas más desconocidas del famoso pintor.

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Fechados entre 1867 y 1917, los cuadernos abarcan la totalidad de su carrera y reúnen estudios preparatorios, copias de grandes maestros, paisajes, vistas urbanas, modelos de estudio y escenas familiares y domésticas realizados en Madrid, Roma, Granada, Venecia, Tánger y Lequeitio.

Ricardo de Madrazo también realizó numerosos retratos al óleo que hoy lucen en el Museo del Ejército y en distintos ministerios, ya que fue retratista oficial, ha señalado el director adjunto del Prado, Alfonso Palacio.

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Además, Ricardo recibió de su padre una parte importante del archivo de los Madrazo y lo preservó íntegramente, haciendo posible que llegar intacto hasta la actualidad. EFE