El Gobierno aprobará dos reales decretos para crear 500 plazas de jueces y 200 de fiscales

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Madrid, 13 oct (EFE).- El Gobierno aprobará este martes en el Consejo de Ministros la tramitación urgente de dos reales decretos con una nueva creación de 500 plazas de jueces y 200 de fiscales para 2027.

Según han informado a EFE fuentes del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, esta ampliación supondrá un incremento del 7,8 % de la planta judicial y del 6,6 % de la plantilla del Ministerio Fiscal.

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De las 500 nuevas plazas judiciales, 172 se destinarán a la jurisdicción civil, 109 a la social y 69 a la penal. Además, se crearán 87 plazas para órganos mixtos, 42 de adscripción territorial; 11 para Violencia sobre la Mujer; 6 para Violencia contra la Infancia y la Adolescencia; 8 para nuevas presidencias de Tribunales de Instancia; y 4 plazas en la Audiencia Nacional.

Por territorios, Andalucía y Cataluña serán las comunidades más beneficiadas por las nuevas plazas, con 94 cada una, seguidas de Madrid (74) y la Comunidad Valenciana (53).

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Las 200 nuevas plazas de fiscales se distribuirán entre todas las comunidades autónomas y órganos centrales.

Por territorios, los más beneficiados son Cataluña, con 47 nuevas plazas (9,9 %), Andalucía con 31 (5,6 %) y Madrid con 26 (6,9 %). Porcentualmente, la comunidad que más verá crecer su plantilla es Canarias, con 13 nuevos fiscales (8,9 %).

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Justicia destaca que la ampliación de la planta judicial está siendo posible gracias a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que sustituye los antiguos juzgados unipersonales por Tribunales de Instancia con una única Oficina Judicial de apoyo.

Este modelo permite crear una plaza judicial por unos 100.000 euros, frente a los 500.000 euros del sistema anterior.

La inversión prevista para las 500 plazas será de unos 55 millones de euros, frente a los 260 millones que habría costado el modelo tradicional. EFE

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