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El BNG aprobará el día 24 sus candidaturas, centradas en conseguir "más peso" en Madrid

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Santiago de Compostela, 13 oct (EFE).- El BNG aprobará sus candidaturas para las elecciones generales en un Consello Nacional el próximo 24 de octubre y serán unas listas centradas en conseguir "más peso" en Madrid para poder seguir siendo "un muro de contención contra la oleada reaccionaria".

Así lo ha manifestado la portavoz nacional de esta formación, Ana Pontón, en un almuerzo informativo junto con el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, y la exsenadora Carme da Silva, los dos representantes en Madrid durante esta legislatura, una cifra que aspiran a incrementar.

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Para hacerlo se presentan con la "credibilidad" del trabajo "constante, permanente y coherente" en defensa de Galicia y el "balance incuestionable" de lo conseguido con el acuerdo de investidura con el PSOE, aunque "no está cumplido al cien por cien porque hubo cosas que quedaron por el camino" y el Gobierno fue demorando de manera "injustificable", según Rego.

Algunas de ellas por el adelanto electoral y otras porque "el Gobierno que se dijo el más progresista de la historia, a la hora de la verdad, quedó siempre a medio gas sin decisiones valientes", ha reprochado al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

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En todo caso, ha puesto en valor la oferta de quita de deuda de 4.000 millones de euros para Galicia o la transferencia de la AP-9, además de avances sociales, como en materia de permisos de paternidad, o la propuesta de las 35 horas semanales.

"Hubo medidas que sí salieron adelante y otras estaban orientadas", ha resumido Rego, quien ha destacado que, en todo caso, el BNG con solo dos representantes en Madrid consiguió más que otras fuerzas políticas, como el PP que solo "vota en contra de los intereses de Galicia".

Para Pontón, precisamente el BNG no pudo conseguir todo lo que quería en esta legislatura porque "el PP trabajó en contra de Galicia" y utilizó la Xunta para hacer oposición al Gobierno central y situarse en "el cuanto peor mejor" para intentar "desvirtuar los acuerdos positivos" conseguidos por el Bloque, como la AP-9 o la quita de deuda.

Por eso, tanto ella como Rego han insistido en que el BNG es la única "garantía" de que en Madrid va a haber "una voz clara y firme en defensa de Galicia".

En este sentido, la líder del BNG ha advertido de que el bipartidismo estatal de PSOE y PP va a "intentar jugar con las emociones" de los votantes utilizando "la idea del miedo y del derrotismo" y, frente a esta estrategia, ha instado a votar el 29N "con Galicia en la cabeza y en el corazón".

Pontón no ha querido opinar sobre los movimientos en los partidos de izquierda, tras el acuerdo entre Podemos y ERC en Cataluña y la candidatura del Frente Amplio, y ha constatado que, por su parte, el BNG no va a llegar a ningún tipo de acuerdo, sino que "va a ir como BNG y si hace alguna coalición será con el pueblo gallego".

La exsenadora Carme da Silva ha asegurado que en su estreno esta legislatura en las Cortes generales ha constatado que "si el BNG no está, no está Galicia" y es necesario que tenga más representación y fuerza política para "incidir en las decisiones" del Gobierno, frente al "ruido y el barullo madrileño" del PP.

Silva ha lamentado que "la intervención más conocida de una diputada gallega fue que contaminó el Congreso con gas pimienta", en referencia al expediente abierto a la diputada ourensana Ana Vázquez por exhibir un espray de este gas en el pleno, y ha considerado "triste que la representación del PP gallego solo sirva para montar esos numeritos y hacer lo que le mandan desde Madrid". EFE

(foto)

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