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El árbitro del Levante-Sevilla denunció el lanzamiento de “multitud” de botellas al campo

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Valencia, 13 oct (EFE).- El colegiado del Levante-Sevilla, disputado este pasado lunes en el Ciutat de València y que acabó con 3-3, reflejó en el acta el lanzamiento de “multitud botellas de plástico, vasos y otros objetos” durante la celebración del tercer gol del equipo andaluz en el minuto 95 del partido.

Tal y como recoge en el acta del partido el árbitro Adrián Cordero Vega, en el minuto 95 tras la consecución del 2-3 “aficionados del club local identificados por el color de sus camisetas, lanzaron multitud de botellas de plástico, vasos y otros objetos a la zona de celebración del gol sin llegar a impactar ninguno de ellas”.

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En ese momento, tal y como explicó en el acta el colegiado, aplicaron “el paso 1 del "Protocolo de lanzamientos y objetos", una vez dicho por megafonía se reanudó el partido sin llegar a producirse más incidente de este tipo”.

En algunas imágenes que se han difundido a través de las redes sociales sí se aprecia que al menos una botella impacta en el grupo de jugadores del Sevilla mientras celebran el gol y otra golpea en la pierna de Juan Iglesias tras caer primero en el suelo y rebotar en el futbolista del Sevilla.

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El lanzamiento de objetos al campo coincidió con la polémica celebración del futbolista del Sevilla Isaac Romero, que fue expulsado al ver la segunda amarilla por mandar callar a la afición del Levante, llevándose el dedo índice a la boca, una circunstancia que el árbitro explicó en el acta como una forma de dirigirse a la grada de “forma provocativa”.

Tras el encuentro, el entrenador del Sevilla, Luís García, explicó en la rueda de prensa que le habían golpeado con una botella en el tramo final del encuentro. "Hay que identificar a esa gente que tira una botella, aquí (en Valencia), en Sevilla o en cualquier campo", comentó.

El partido, además, había estado marcado por los graves incidentes ocurridos durante el mediodía del lunes, cuando casi un centenar de ultras del Levante y del Sevilla participaron en una reyerta en la que se lanzaron botellas y sillas y en la que usaron palos para golpearse. EFE

pzm/nhp/og

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