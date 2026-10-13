Continúan los retrasos en salidas de la alta velocidad Madrid-Barcelona tras el incendio

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Madrid, 13 oct (EFE).- La circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Barcelona presenta en estas primeras horas del martes retrasos en algunas salidas, después de que esta noche quedara parcialmente restablecido el servicio tras más de cuatro horas suspendido tras el incendio de una locomotora.

Fuentes de Renfe han explicado a EFE que en estas primeras horas del martes, la línea Madrid-Barcelona está sufriendo leves retrasos en algunas salidas de los trenes, ya que existe un tramo de vía, comprendido entre Ariza y Plasencia de Jalón en Zaragoza, en el que solo se puede circular por una vía, y en el que existe una limitación de velocidad (80 km/h).

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En la víspera, el incendio de la locomotora de un tren AVE a la altura de Ricla (Zaragoza) con destino Figueras (Girona) obligó a cortar la línea de alta velocidad en ambos sentidos y a desalojar a los 380 pasajeros que viajaban en el convoy.

El administrador de infraestructuras ferroviarias Adif señaló sobre las 20.30 horas de ayer en su cuenta en la red social X que, tras finalizar la extinción del incendio, "se restablecía de forma paulatina la circulación".

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No obstante, Renfe explicó que debido a la incidencia, el servicio podría presentar alteraciones y provocar demoras en las salida y llegadas de algunos trenes. EFE