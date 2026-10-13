Ceuta, con todo dispuesto para recibir la histórica visita de los Reyes de España

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Ceuta, 13 oct (EFE).- La Ciudad Autónoma de Ceuta ha despertado esta mañana de martes con todo dispuesto para recibir la histórica visita de los Reyes de España, Felipe VI y Letizia, en una jornada donde los monarcas protagonizarán diversos actos e incluso pernoctarán en la ciudad, algo que nunca ha ocurrido en democracia.

La autonomía ceutí ha amanecido con una densa niebla en el litoral y con las calles más próximas al Ayuntamiento de la ciudad -donde producirá la primera visita- con un amplio despliegue de efectivos tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil, según ha podido comprobar EFE.

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Los reyes iniciarán su recorrido a las 12,30 horas de esta mañana con una visita al Ayuntamiento de la ciudad, donde serán recibidos por el presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas (PP), acompañado por su equipo de Gobierno y los diputados de la Asamblea autonómica formada por PP, PSOE, Vox, Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) y Ceuta Ya!.

Felipe VI mantendrá un encuentro en el interior del Palacio Autonómico con el presidente ceutí, justo en el mismo lugar donde fue recibido su padre, Juan Carlos I, el 5 de noviembre de 2007.

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A primeras horas de la tarde, a las 16,45, los monarcas visitarán el colegio de educación infantil y primaria de Vicente Aleixandre, desde donde se desplazarán posteriormente al cementerio musulmán de Sidi Embarek para llevar a cabo un acto ecuménico de recuerdo a las más de 80 personas que murieron en el mar los días 30 y 31 de julio con motivo de la entrada masiva.

La agenda oficial se cerrará a las 19,00 horas cuando Felipe VI mantendrá un encuentro con una representación de la sociedad ceutí, a la que se dirigirá el monarca.

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Los reyes pernoctarán en Ceuta y el miércoles se desplazarán hasta Melilla. EFE