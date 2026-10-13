CC respeta el criterio del TS sobre la 'ley de nietos' y defiende que se de "credibilidad" al sistema electoral

22/09/2026 La diputada de Coalición Canaria Cristina Valido interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 22 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El Congreso debate y vota una iniciativa de Vox para que el PSOE y sus aliados de izquierda e independentistas se pronuncien sobre la "plena e indiscutible" soberanía española de Ceuta, Melilla y otros lugares del norte de África (las islas Chafarinas, el peñón de Vélez de la Gomera, la isla del Perejil, y las islas y peñón de Alhucemas) y para rechazar las "pretensiones" de Marruecos sobre estas plazas. POLITICA Gabriel Luengas - Europa Press

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La cabeza de lista de CC a las Elecciones Generales por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Cristina Valido, ha mostrado este martes su respeto a la decisión del Tribunal Supremo de desestimar el recurso de la Abogacía del Estado y mantener la suspensión del derecho al voto a los ciudadanos que obtuvieron la nacionalidad mediante la conocida como 'ley de nietos'.

"Todo el respeto a las decisiones judiciales, no las vamos a debatir ni las vamos a cuestionar, creemos que este es un asunto demasiado importante y que si no hay garantías jurídicas es la justicia precisamente la que tiene que tomar la decisión", ha indicado.

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En su opinión, "no se puede poner en riesgo la credibilidad ni las garantías de nuestro sistema electoral".