CC respeta el criterio del TS sobre la 'ley de nietos' y defiende que se de "credibilidad" al sistema electoral

La cabeza de lista de CC a las Elecciones Generales por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Cristina Valido, ha mostrado este martes su respeto a la decisión del Tribunal Supremo de desestimar el recurso de la Abogacía del Estado y mantener la suspensión del derecho al voto a los ciudadanos que obtuvieron la nacionalidad mediante la conocida como 'ley de nietos'.
"Todo el respeto a las decisiones judiciales, no las vamos a debatir ni las vamos a cuestionar, creemos que este es un asunto demasiado importante y que si no hay garantías jurídicas es la justicia precisamente la que tiene que tomar la decisión", ha indicado.
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En su opinión, "no se puede poner en riesgo la credibilidad ni las garantías de nuestro sistema electoral".
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