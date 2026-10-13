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Biedma pide citar en el caso Leire a testigos de contactos con un clan para amedrentarla

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Madrid, 13 oct (EFE).- La jueza Beatriz Biedma, que instruyó el caso del hermano de Pedro Sánchez, ha pedido citar en el caso Leire a varios testigos para aclarar si la presunta trama contactó con un clan del narcotráfico para presionarla y "neutralizarla", incluidas dos personas a las que haría referencia la anotación "Jueza de Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano".

Esta anotación, del 25 de marzo de 2025, se encontró en la agenda de la exmilitante socialista Leire Díez y ha derivado en la personación de la citada magistrada como perjudicada en la causa en la que están investigados varios exdirigentes socialistas, como Santos Cerdán, por tratar de torpedear, supuestamente, procedimientos judiciales que afectasen al PSOE o al Gobierno.

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Tras relatar la semana pasada ante el juez Santiago Pedraz la "angustia" que sintió al percibir que ella y sus hijas estaban siendo vigiladas, Biedma ha presentado un escrito, al que ha tenido acceso EFE este lunes, en el que solicita una serie de diligencias.

Pide la imputación de Luis José Sáenz de Tejada, un juez expulsado de la carrera que, según explicó, le tenía animadversión dado que Biedma tuvo que sustituir a la magistrada que instruía una denuncia contra él por violencia machista, por la que acabó condenado.

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Sáenz de Tejada denunció a Biedma, trató de recursarla en el procedimiento del hermano de Pedro Sánchez, y publicó numerosos vídeos en un canal de Youtube -Magistrado Anticorrupción TV- en el que la criticaba y atacaba, según contó la jueza.

En su escrito, Biedma considera "nuclear" su imputación "para esclarecer su rol, sus contactos, la finalidad de sus actuaciones y su participación en la presunta organización criminal" y cree que "su actividad previa" contra ella "fue el motivo por el que Leire Díez lo reclutó", supuestamente para tratar de desestabilizar la causa contra David Sánchez.

Biedma pide también la declaración de una testigo, que se identificó ante la UCO como "la Celsa" y que manifestó que Sáenz de Tejada contactó con ella y le dijo que Biedma "era un puto grano en el culo y que había que eliminarla. Que le llamó mucho la atención ya que le dijo que a palos aprende el burro".

Para la jueza, "la gravedad de las proposiciones para que se cometieran actos de violencia física", incluyendo esa afirmación de que "había que eliminarla", exige la imputación de Sáenz de Tejada, "por evidenciar una voluntad de daño que transciende cualquier actuación procesal y se integra plenamente en la operativa delictiva descrita por la UCO".

Entre los testigos que solicita también figura un hombre al que haría referencia la anotación "heroína o gitano", ya que estaba cumpliendo condena por un delito de tráfico de drogas, según incluyó la UCO en uno de sus últimos informes, y su abogado.

Por último, quiere también que declare Joaquín Parra, empresario y expresidente del C.D. Badajoz, quien también tuvo contacto con Sáenz de Tejada y sí manifestó que "habría tenido conocimiento, a través de un tercero" de que Biedma "habría sido objeto de seguimiento".

Solicita asimismo la remisión de todas las denuncias, quejas y escritos promovidos por Sáenz de Tejada contra ella, diligencias, en su opinión, esenciales para "verificar la existencia de una operativa coordinada dirigida a influir en el procedimiento judicial y a neutralizar a la magistrada instructora" del caso de David Sánchez. EFE

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