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Andrés Feliz firma con el Real Madrid en Milán su mejor noche en la Euroliga

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Redacción deportes, 13 oct (EFE).- Andrés Feliz, base internacional dominicano del Real Madrid, completó su mejor actuación individual en la Euroliga al acabar con quince puntos, cinco rebotes, cinco asistencias y veinticuatro dígitos de valoración el encuentro en el que los suyos se impusieron a domicilio por 89-98 al Armani Olimpia Milán.

El armador de juego fue el más destacado de los dos equipos y, al margen de sus cifras, resultó de igual forma determinante por su buena defensa y por su aportación en momentos clave, anotando un triple en el último cuarto que permitió aumentar la ventaja cuando el rival amenazaba con situarse por debajo de la decena de puntos de renta desfavorable.

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De esta manera mejora sus plusmarcas previas, ambas correspondientes al pasado curso, cuando terminó dos enfrentamientos ante el Estrella Roja y el Panathinaikos con dieciocho puntos de valoración, y sigue apoyando con números destacados las buenas sensaciones que está dejando en los primeros partidos de esta campaña de la mano del técnico Pedro Martínez.

"Simplemente intenté ayudar al equipo a conseguir la primera victoria fuera de casa. Fue un triunfo difícil contra un gran equipo, pero mi enfoque principal fue salir a la pista y poner el físico, poner la mentalidad y estar preparado para un partido largo", señaló.

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"Facundo Campazzo y Theo Maledon son grandes jugadores, grandes compañeros. Me siento orgulloso de estar a su lado y simplemente aprendo de ellos. Todos intentan ayudar al equipo a ganar, somos competitivos entre nosotros, pero lo bueno es que vamos en la misma dirección, ayudando al equipo a ganar. Estoy orgulloso de formar parte del equipo junto a ellos", indicó asimismo sobre los otros dos bases del equipo en los micrófonos de la competición a la conclusión del partido.

Posteriormente en rueda de prensa su entrenador comentó: "Estamos muy contentos con él no solo por su calidad, que está clarísima, sino que lo más importante para nosotros es su mentalidad. Es un chico fantástico que intenta entrenar duro cada día, tiene una gran mentalidad para escuchar a los entrenadores, ganas de mejorar y una mentalidad ganadora; le encanta competir y tiene un gran corazón". EFE

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