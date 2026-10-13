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Abascal dice que las regularizaciones masivas de Sánchez son un asunto europeo y "colapsan" la vivienda y la sanidad

13/10/2026 El presidente de Agrupación Nacional (Rassemblement National) y del Grupo de los Patriotas por Europa en el Parlamento Europeo, Jordan Bardella, presentado por el presidente de Vox y de Patriotas, Santiago Abascal, durante un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, en el Real Casino Gran Círculo de Madrid, a 13 de octubre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Eduardo Parra - Europa Press
13/10/2026 El presidente de Agrupación Nacional (Rassemblement National) y del Grupo de los Patriotas por Europa en el Parlamento Europeo, Jordan Bardella, presentado por el presidente de Vox y de Patriotas, Santiago Abascal, durante un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, en el Real Casino Gran Círculo de Madrid, a 13 de octubre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Eduardo Parra - Europa Press
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El presidente de Vox y candidato a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, ha advertido este martes de que las regularizaciones masivas efectuadas por el Gobierno de Pedro Sánchez son "también un asunto europeo" y ha asegurado que han traído "el colapso a la vivienda y a la sanidad", además de "un terrible efecto llamada que todavía hoy persiste".

Así lo ha afirmado durante la presentación de Jordan Bardella, presidente de la Agrupación Nacional de Francia, en un desayuno informativo celebrado en Madrid, después de que ambos visitaran este lunes Ceuta con motivo del 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional.

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Abascal ha agradecido a Bardella que pasara la jornada junto a Vox en Ceuta y ha señalado que el dirigente francés pudo comprobar de primera mano lo que muchos europeos conocen sólo por la televisión. Según ha indicado, se trata de una ciudad española que desde el 30 de julio, con la entrada masiva de miles de inmigrantes, "sigue esperando a que su Gobierno la defienda".

"Su presencia ayer en Ceuta dice algo muy importante a todos los españoles y a todos los europeos: que la frontera sur de España es también la frontera sur de Francia, es la frontera sur de Europa", ha indicado Abascal.

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En este sentido, el candidato ha subrayado que lo que ocurre en la frontera del Tarajal "no es sólo un asunto español", sino "clarísimamente un asunto europeo". "Como es también un asunto europeo las regularizaciones masivas del Gobierno de Sánchez, las que ha llevado a cabo y que han traído además del colapso a la vivienda y a la sanidad, un terrible efecto llamada", ha añadido.

El líder de Vox ha afirmado que ese efecto llamada "todavía hoy persiste y daña también los intereses de todos los ciudadanos europeos, no sólo de los españoles". Por ello, ha asegurado que españoles y franceses, junto a millones de europeos, "comparten una misma amenaza" y cada vez más apuestan "por las mismas soluciones".

RECHAZÓ COMPARTIR TRIBUNA EL 12-O "CON QUIENES HAN TRAICIONADO ESPAÑA"

Abascal ha explicado que, por segundo año consecutivo, se ausentó de la tribuna de autoridades durante el Día de la Fiesta Nacional porque, según ha dicho, no puede compartirla "con quienes han traicionado a España" y, "muy especialmente, con quienes este año han traicionado a España en Ceuta".

El presidente de Vox ha presentado a Bardella recordando que creció en Saint-Denis, en un barrio de vivienda social y humilde. "Vio de niño lo que pasa cuando el Estado, a causa de sus políticos, abandona un barrio y lo que ocurre cuando la ley deja de cumplirse, cuando los vecinos de siempre se sienten extranjeros en su propia calle. Quien más sufre el desorden es precisamente quien menos tiene", ha señalado.

A su juicio, Bardella ha llegado a la primer línea política gala "por decir en voz alta, desde muy joven, lo que muchísimos franceses pensaban, probablemente todavía en voz baja, con su defensa diaria de la identidad nacional". "Y ha sufrido los mismos ataques que recibimos en España", ha indicado.

"NO REPRESENTA NINGUNA AMENAZA PARA ESPAÑA"

Abascal ha augurado que Bardella será el primer ministro de Francia y que cuando Vox llegue al Gobierno "España tendrá en París una gran alianza" ya que defienden juntos muchos puntos en común en el Parlamento Europeo.

No obstante, el dirigente de Vox ha reconocido que puede haber asuntos en los que ambos no estén de acuerdo pero ha señalado que "el principal deber de los políticos" es defender los intereses de la nación. Con todo, sostiene que las alianzas más firmes se basan "en el respeto a la soberanía" y en comprender que el interlocutor y aliado defiende sus intereses "legítimamente", aunque estos puedan dañar en ocasiones los propios.

"Creo que la Francia que quieren Marine Le Pen y Jordan Bardella no sólo no representa ninguna amenaza para España, sino que constituye una gran oportunidad también para nuestro pueblo", ha concluido Abascal, antes de dar la bienvenida a Bardella.

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