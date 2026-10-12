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Restablecida parcialmente la alta velocidad entre Madrid y Barcelona tras incendio en tren

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Madrid, 12 oct (EFECOM). - La circulación ferroviaria de Alta Velocidad entre Madrid y Barcelona ha quedado reestablecida parcialmente tras más de cuatro horas suspendida después de se registrara un incendio en un tren AVE que había partido de Madrid Puerta de Atocha a las 14:27 horas a la altura de Ricla (Zaragoza), según ha informado Adif.

El administrador de infraestructuras ferroviarias ha señalado en su cuenta en la red social X que, tras finalizar la extinción del incendio por parte de los bomberos y la posterior inspección de la infraestructura, "se restablece de forma paulatina la circulación".

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No obstante, Adif ha indicado que será necesario circular por vía única entre Ricla y Plasencia de Jalón hasta que se retire el tren afectado por el incendio, lo que puede ocasionar retrasos.

El incidente se ha producido en torno a las 16:05 horas a la altura de Ricla (Zaragoza), cuando se detectó un incendio en la cabina de cola del tren. Siguiendo los protocolos de seguridad, los 283 viajeros a bordo han sido evacuados del convoy, sin que se hayan registrado heridos.EFECOM

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