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Luis García Plaza: “La violencia está fuera del deporte y la vida”

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Valencia, 12 oct (EFE).- El entrenador del Sevilla, Luis García Plaza, lamentó los incidentes ocurridos entre ultras del Levante y del conjunto hispalense durante la mañana de este lunes y afirmó no entender la tensión entre ambos equipos cuando, según él, “no hay ninguna rivalidad”.

“La violencia está fuera del deporte y de la vida y, la verdad, que no entiendo nada. No hay ninguna rivalidad entre clubes y lo que tenemos que hacer es condenar todo tipo de violencia”, destacó García Plaza este lunes en rueda de prensa tras el partido entre el Levante y el Sevilla.

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El técnico del Sevilla también valoró lo ocurrido tras la expulsión de Isaac Romero por doble amarilla tras haber celebrado el gol ante parte de los aficionados levantinistas y que provocó el lanzamiento de botellas.

“Los jugadores son personas. Te insultan, te dicen de todo y tú no puedes hacer nada. Hablo de cualquier jugador. Pero hay que identificar a las personas que lanzan botellas aquí, en Sevilla o en cualquier campo. También quiero ver si lo hace algún jugador de un equipo grande si lo dejan con diez”, afirmó.

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García Plaza fue silbado por una gran parte de los seguidores del Levante, algo sobre lo que restó importancia: “Hay gente que solo ha vivido la eliminatoria con el Deportivo Alavés, pero nadie me va a quitar lo que hicimos aquí. Llegué en uno de los peores momentos de la historia del Levante y nadie me va a quitar lo que hicimos aquí”. EFE

cma/nhp/jl

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