Los ciudadanos se vuelcan con las Fuerzas Armadas en un desfile con insultos a Sánchez

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Madrid, 12 oct (EFE).- Miles de ciudadanos se han echado este lunes a la calle para arropar a las Fuerzas Armadas en el desfile de la Fiesta Nacional, presidido por los reyes, que ha transcurrido sin incidentes, salvo por los habituales abucheos e insultos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con la novedad este año de cuatro Eurofigher dibujando en el cielo la bandera.

Como cada 12 de octubre, Madrid ha vuelto a convertirse, durante una hora y media, en un escaparate de las capacidades de las Fuerzas Armadas que han podido lucirse en una mañana totalmente soleada.

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Un total de 4.380 efectivos (3.850 hombres y 530 mujeres) han marchado por los 1.540 metros del recorrido, desde la Glorieta de Carlos V a la Plaza de Colón, acompañados por 144 vehículos, 39 motos, 286 caballos y 5 perros. Además, 34 aeronaves de caza y enseñanza, 16 aviones de transporte y 32 helicópteros han sobrevolado los cielos de la capital en el desfile aéreo.

Sánchez ha llegado a las 10:57 horas en su vehículo oficial a la plaza de Cánovas del Castillo, donde está instalada la tribuna real, pero se ha mantenido unos minutos en el interior del coche, hasta las 11:00 horas, lo que no ha impedido que al bajar, ciudadanos apostados en las proximidades le hayan silbado y abucheado.

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'Pedro Sánchez, hijo de puta' son algunos de los insultos dirigidos al jefe del Ejecutivo para el que este podría ser su último desfile como presidente tras las elecciones del 29 de noviembre.

Alrededor de las 11:00 horas ha llegado el rey, vestido con el uniforme de gala del Ejército del Aire y del Espacio, acompañado de la reina Letizia, que han sido recibidos con aplausos, vítores y gritos de "Viva el rey" por parte de los asistentes.

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Han recibido a los monarcas las autoridades encabezadas por el presidente del Gobierno, la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), almirante general Teodoro López Calderón, además de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.

La princesa Leonor, con el uniforme de alférez del Ejército de Tierra, y la infanta Sofía han acompañado a los reyes en esta celebración, con la que cada año se rinde homenaje a los 120.000 hombres y mujeres que integran las Fuerzas Armadas.

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El desfile ha congregado a todos los ministros, salvo a los titulares de Transportes Óscar Puente, y de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, y a la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego.

En la tribuna de autoridades se ha podido ver a líderes políticos, entre ellos, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Tampoco ha acudido el presidente de Vox, Santiago Abascal, que ha viajado a Ceuta para estar "con los españoles que defienden la frontera que Pedro Sánchez ha abandonado", según señaló en X.

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La cúpula militar, además de representantes de altas instituciones del Estado, como los presidentes del Congreso, Francina Armegol, y del Senado, Pedro Rollán; el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, y los presidentes del CGPJ y del Tribunal Supremo, y del Constitucional tampoco se han querido perder el desfile.

Casi todos los presidentes autonómicos, salvo el lehendakari, cuya ausencia es habitual, han presenciado el desfile. Este año también han estado ausentes la presidenta de Navarra, María Chivite, y el de Andalucía, Juanma Moreno, debido a que se encuentra en Bruselas para asistir al Comité de las Regiones, del que es vicepresidente.

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A pesar de la crisis migratoria que vive Ceuta, sí ha acudido el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, al igual que el de Melilla, Juan José Imbroda.

El salto de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire y del Espacio (Papea) ha dado comienzo a la parada militar. Con una trayectoria de más de 40 años, cuenta en la actualidad con 18 paracaidistas.

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El cabo primero Lago, de origen murciano, con más de 12.500 lanzamientos, ha sido el encargado de portar la bandera de España, de 24 metros cuadrados de longitud y 15 kilos de peso, en una maniobra ejecutada con absoluta precisión.

Ha actuado de guía el sargento primero Matanza, de origen gallego, con más de 4.000 saltos en sus siete años en esta patrulla,

Al izado de la bandera ha seguido el homenaje a los que dieron su vida por España, en el que el rey y la princesa de Asturias han depositado una corona.

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Por segunda vez en este desfile, seis Pilatus PC-21 de la Formación Mirlo han surcado los cielos de Madrid en sustitución de la emblemática Patrulla Águila. En esta ocasión sin expulsar humo después de que el año pasado parte del polvo de color que llevan en los depósitos para mezclar con el humo cayera sobre los asistentes.

El testigo lo han tomado cuatro Eurofigther del ala 14, con base en Los Llanos (Albacete), que han cerrado el desfile aéreo dibujando en el cielo la bandera de España con humo de colores, un hito sin precedentes en el Ejército del Aire y del Espacio y que ha sido la gran sorpresa del desfile.

Seguidamente, ha comenzado el desfile terrestre con el paso de las unidades motorizadas encabezadas por la sección de motos de la Guardia Real. En total, 123 vehículos, 39 motos, 229 caballos y 6 perros.

Unidades del Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire y del Espacio, así como efectivos de Guardia Civil, Unidad Militar de Emergencias (UME), Guardia Real, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y diversos organismos de seguridad, Protección Civil y emergencias han marchado perfectamente sincronizados.

La Brigada Rey Alfonso XIII de la Legión ha exhibido tres blindados 8x8 Dragón, la primera vez que estos vehículos participan en el desfile del 12 de octubre aunque ya lo hicieron el pasado mes de mayo en el Día de las Fuerzas Armadas que se celebró en Vigo.

Antes de las unidades montadas, efectivos del tercio efectivos del tercio 'Don Juan de Austria' 3º de la legión, una de las que, junto con la Unidad Militar de Emergencias (UME) despiertan mayor entusiasmo entre los asistentes, han desfilado acompañados de su mascota, este año una cabra de dos años, de nombre 'Babieca'.

Ninguno de los militares destacados en Ceuta ha desfilado en esta ocasión pero si los regulares de Melilla, unidad más condecorada del Ejército de Tierra en la historia reciente.

Una vez finalizada la parada militar, los reyes, la princesa de Asturias y la infanta Sofía se han trasladado al Palacio Real para la tradicional recepción a las altas autoridades del Estado y a representantes del mundo político, económico, social y cultural. EFE td-srm