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Jódar remonta ante el checo Lehecka y consigue su billete para los octavos en Shanghái

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Shanghái (China), 12 oct (EFE).- El español Rafa Jódar se llevó este lunes un duelo muy peleado contra el checo Jiri Lehecka (4-6, 7-6 (2) y 6-4) para adjudicarse un billete a los octavos de final del Másters 1000 de Shanghái.

Se esperaba un duelo de nivel entre dos jóvenes tenistas que figuran entre los 20 mejores del mundo: el checo, de 24 años, en el puesto número 16, y el español, de 20, tres por encima y debutante en el torneo de la megalópolis oriental china.

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Lehecka arrancó tan potente con su 'drive' como exigido en su revés, fue el primero en golpear al quebrar el segundo turno de su rival, y apenas dio opción a Jódar en un primer set en el que su servicio fue superior.

El único momento en que el checo flaqueó fue el que más sencillo se antojaba: 5-4 arriba y en su turno de saque, acabó teniendo que salvar la rotura con un 'ace'.

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Ambos desaprovecharon sus chances en la segunda manga. Hacia el final, un Lehecka cada vez más enervado tuvo un 'break' en la mano con 5-5, lo que le hubiera puesto el partido casi en bandeja, pero el madrileño resistió y, en el desempate, encontró por fin su mejor resto.

El parcial definitivo empezó con Jódar salvando nada menos que tres seguidas en un larguísimo primer turno de saque y aguantando hasta el 4-4, cuando Lehecka entregó la espada. Ojo: ni un solo error no forzado del joven talento ibérico en todo ese tercer set.

El único enfrentamiento entre Lehecka y Jódar hasta ahora había tenido lugar este mismo año, en los octavos del Másters de Canadá, con una victoria más sencilla para el madrileño, por un doble 6-3.

El rival del español en octavos de final será el ganador del duelo entre el francés Arthur Fils, octavo cabeza de serie para el torneo, y el neerlandés Botic van de Zandschulp, el cual se disputará esta tarde en la segunda pista del complejo de Qizhong. EFE

(foto)

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