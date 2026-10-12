Espana agencias

Ascenso de temperaturas y chubascos fuertes en Menorca y Mallorca este lunes

Guardar

Madrid, 12 oct (EFE).- El ascenso general de temperaturas, especialmente de las máximas, marcará este lunes de estabilidad casi toda España excepto Baleares y Canarias, donde se prevén algunos chubascos que en Menorca y Mallorca serán localmente fuertes.

La estabilidad bajo la influencia de las altas presiones en la península gobernará la jornada, aunque un frente podría dejar cielo nuboso o cubierto con alguna llovizna en el noroeste, con tendencia a despejar a lo largo del día.

PUBLICIDAD

En Baleares los chubascos irán remitiendo a lo largo del día y en Canarias habrá intervalos nubosos y precipitaciones débiles o moderadas, más probables en las islas más montañosas.

Las temperaturas subirán de manera general y más acusada en el caso de las máximas, y únicamente podrían bajar ligeramente las mínimas en Galicia y en los litorales del sudoeste; en Canarias, las temperaturas se mantendrán sin cambios o descenderán ligeramente.

PUBLICIDAD

De nuevo se producirán heladas débiles en zonas altas de los Pirineos.

Predominarán las brisas en los litorales y el viento será flojo de dirección variable en el interior peninsular, aunque en Galicia será del sur en el litoral; en Baleares, tramontana moderada y en Canarias alisio moderado.

.- GALICIA: nuboso pero abriéndose durante la mañana grandes claros en el sur: por la tarde, poco nuboso con intervalos de nubes bajas a final del día en el norte; posible bruma y niebla matinal en el sur y al final del día en el interior norte. Temperaturas máximas en ascenso. Viento flojo del sur en la mitad septentrional y variable en el resto, aunque tendiendo al oeste en horas centrales.

.- ASTURIAS: cubierto pero tendiendo desde mediodía a poco nuboso con intervalos de nubes bajas, sin descartar brumas y nieblas de madrugada en interior, que serán más probables al final del día en la cordillera. Temperaturas en ascenso ligero, y viento flojo con régimen de brisas.

.- CANTABRIA: nuboso que tenderá a intervalos de nubes bajas vespertinos, con bruma y niebla de madrugada en el tercio sur y al final del día, en la cordillera. Ascenso de máximas, más ligero en el litoral, y viento flojo variable.

.- PAÍS VASCO: nuboso por la mañana y por la noche; poco nuboso o despejado por la tarde, con brumas y nieblas matinales en el interior oeste que al final del día pueden producirse en el resto de la comunidad. Ascenso de temperaturas, más acusado de las máximas en el interior noroeste; soplará viento flojo variable, pero predominando del noreste y norte en horas centrales.

.- CASTILLA Y LEÓN: intervalos nubosos que tienden a poco nuboso, aunque en la vertiente Cantábrica serán frecuentes los intervalos de nubes bajas, sin descartar brumas o nieblas en la meseta. Ligero ascenso de temperaturas, más notable en tercio este, y viento flojo variable.

.- NAVARRA: intervalos de nubes medias y altas en general, pero por la mañana poco nuboso o despejado y por la noche abundante nubosidad baja en tercio oeste, con brumas y nieblas asociadas que no se descartan en Pirineos, Ligero ascenso de temperaturas, más acusado las máximas de zonas llanas en el tercio oriental, y viento flojo del norte y variable en la vertiente cantábrica a primeras y últimas horas.

.- LA RIOJA: intervalos nubosos que tienden a poco nuboso. Ligero ascenso de temperaturas y viento flojo del oeste y norte.

.- ARAGÓN: intervalos nubosos en el Pirineo y poco nuboso en el resto. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas con pocos cambios; viento flojo variable, con predominio del norte y oeste en horas centrales e intervalos vespertinos de noroeste moderado en el valle del Ebro.

.- CATALUÑA: cielo poco nuboso, con intervalos matinales de nubes bajas en litoral central, sin descartar precipitaciones débiles a primeras horas; presencia de brumas matinales en depresiones del interior. Temperaturas en ascenso, más notable en el valle de Arán, y viento flojo variable, del sur durante horas centrales.

.- EXTREMADURA: cielo despejado o con nubes altas, sin descartar brumas o niebla matinal en valle del Guadiana. Temperaturas sin cambios y viento flojo variable, con predominio de componente oeste.

.- COMUNIDAD DE MADRID: intervalos de nubes medias y altas. Aumento de temperaturas y viento flojo variable.

.- CASTILLA-LA MANCHA: intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas en aumento y viento flojo variable.

.- COMUNIDAD VALENCIANA: poco nuboso. Temperaturas mínimas en ascenso ligero y máximas con pocos cambios; viento flojo variable, del sur y este en las horas centrales.

.- REGIÓN DE MURCIA: poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes altas. Temperaturas mínimas en ascenso y pocos cambios en las máximas; viento flojo variable con brisas.

.- BALEARES: cielo cubierto con probabilidad de chubascos ocasionales que podrían ser fuertes hasta la mañana en Menorca y noreste de Mallorca, y por la tarde en el interior y sur de Mallorca. Temperaturas nocturnas en ascenso y diurnas con pocos cambios; viento flojo del oeste que gira a norte en Menorca; en el resto, flojo con brisas costeras débiles.

.- ANDALUCÍA: poco nuboso con intervalos de nubes altas, sin descartar nubosidad baja y brumas matinales en el bajo Guadalquivir, litoral Mediterráneo y Estrecho. Ascenso de temperaturas salvo las mínimas en el litoral atlántico, que descenderán ligeramente, y viento de flojo a moderado del oeste en el Estrecho, y flojo y variable en el resto.

.- CANARIAS: cielo nuboso con probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en el norte de las islas de mayor relieve, sobre todo en medianías; intervalos nubosos en el resto, con nubosidad de evolución en horas centrales y por la tarde, sin descartar lluvias o chubascos en el interior de las islas montañosas. Pocos cambios de temperaturas y viento de flojo a moderado del noreste, más intenso por la tarde. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Desfile del 12 de octubre, en directo: última hora de la celebración de la Fiesta Nacional en Madrid

La conmemoración coincide con la precampaña electoral y en la víspera de la visita de los reyes a Ceuta y Melilla

Desfile del 12 de octubre, en directo: última hora de la celebración de la Fiesta Nacional en Madrid

Ruslana, cantante: “A mucha gente le da miedo posicionarse por discrepar, por si te dicen que no tienes razón. Pero, ¿dónde queda la libertad de expresión?"

La finalista de ‘OT 2023′ publica ‘Anomia’, un disco donde explora su identidad, el desamor y la rabia. “Tenía una idea muy tóxica del éxito. A los 16 le habría vendido mi alma al diablo por ser alguien”, cuenta a ‘Infobae’

Ruslana, cantante: “A mucha gente le da miedo posicionarse por discrepar, por si te dicen que no tienes razón. Pero, ¿dónde queda la libertad de expresión?"

Magic Jano, el futbolista que se convirtió en mago: “La primera vez que me escribió ‘America’s Got Talent’ pensé que era una broma y ni contesté”

El mago, que consiguió tres síes en el concurso estadounidense y llegó a las semifinales de la décima edición de ‘Got Talent España’, dejó el fútbol profesional tras sufrir una grave lesión de rodilla

Magic Jano, el futbolista que se convirtió en mago: “La primera vez que me escribió ‘America’s Got Talent’ pensé que era una broma y ni contesté”

El Club de Campo más elitista de Madrid se gastará 292.000 euros para seguir cogiendo agua del río Manzanares para regar sus instalaciones: es el equivalente a 634 piscinas olímpicas

El club preferido donde Almeida juega al golf quiere mejorar la instalación de captación porque cada vez el río baja con más sedimentos y el apagón de 2025 dejó claro que había que mejorar el sistema de bombeo. Hay 200 hectáreas de zonas verdes

El Club de Campo más elitista de Madrid se gastará 292.000 euros para seguir cogiendo agua del río Manzanares para regar sus instalaciones: es el equivalente a 634 piscinas olímpicas

La historia de Idelmo y Carlos, un padre y un hijo que están a punto de abrazarse por primera vez: un mensaje cambió sus vidas

Una prueba de genética los unió a pesar de la distancia y este 23 de octubre por fin se conocerán en persona

La historia de Idelmo y Carlos, un padre y un hijo que están a punto de abrazarse por primera vez: un mensaje cambió sus vidas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Desfile del 12 de octubre, en directo: última hora de la celebración de la Fiesta Nacional en Madrid

Desfile del 12 de octubre, en directo: última hora de la celebración de la Fiesta Nacional en Madrid

El Club de Campo más elitista de Madrid se gastará 292.000 euros para seguir cogiendo agua del río Manzanares para regar sus instalaciones: es el equivalente a 634 piscinas olímpicas

Somalia, Líbano o Rumanía: estos son todos los países en los que se conmemorará el 12 de octubre desde las bases militares españolas

Las claves para entender la reconfiguración de la izquierda en el 29-N: Podemos negocia con Rufián, Colau gana peso y Más Madrid coloca a Emilio Delgado

Vox empieza la precampaña electoral desde Estepona y Abascal anuncia que pasará el 12 de octubre en “nuestro territorio invadido, en Ceuta, que es España desde hace siglos”

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Nunca incumplas una orden de tu jefe. Aunque te mande algo ilegal, es mucho mejor no negarse”

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Nunca incumplas una orden de tu jefe. Aunque te mande algo ilegal, es mucho mejor no negarse”

Del café con leche al ‘latte’: por qué el bar de barrio y la cafetería de especialidad cobran distinto, pero ambos obtienen un 85% de beneficio sobre el grano

El riesgo de que la pensión no llegue para vivir: uno de cada tres futuros jubilados teme quedarse sin ahorros antes de morir

Heredar una casa entre varios hermanos puede acabar en conflicto: el problema que conviene prever en el testamento

El Estatuto de Trabajadores lo confirma: el trabajador tendrá un ascenso económico cuando cumpla estas condiciones

DEPORTES

Así quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de posiciones de la Fórmula 1

Así quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de posiciones de la Fórmula 1

La reflexión de Lamine Yamal sobre cómo compaginó sus estudios con el fútbol: “Voy yendo a clase y cada día me ponen unos deberes diferentes”

La reflexión de Jorge Lorenzo sobre sus inicios en MotoGP: “Mi primera carrera fue de forma ilegal con 3 años”

La reflexión de Borja Iglesias sobre la vivienda: “Tengo el 50% de un piso porque comprarte uno es más que imposible”

Los audios del VAR del partido entre el Real Madrid y Villarreal sobre la expulsión de Vinicius: “Una potencial conducta violenta”