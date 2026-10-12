Arranca el desfile del 12 de octubre con aplausos al Rey y abucheos a Sánchez

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El tradicional desfile militar por el Día de la Hispanidad, presidido por los Reyes, ha dado comienzo este lunes sin incidencias, más allá de los habituales pitos y abucheos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este año marcado además por la proximidad de las elecciones generales del 29 de noviembre y la crisis de Ceuta.

Felipe VI, ataviado con el uniforme de gala del Ejército de Aire, en calidad de capitán general de los Ejércitos, ha llegado pasadas las 11.00 horas a la tribuna real acompañado por la reina Letizia. Junto a ellos, la princesa Leonor, esta vez vestida con el uniforme del Ejército de Tierra tras haber concluido sus estudios militares, y la infanta Sofía, que se ha desplazado hasta Madrid para el desfile, ya que estudia Ciencias Políticas y Relaciones en el Forward College. La familia real ha sido recibido por las autoridades y con los vítores del público.

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En cambio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado antes que sus majestades y ha sido recibido abucheos, silbidos e insultos por parte del público.

En la tribuna de autoridades, ubicada en la Plaza Neptuno, están presentes la titular de Defensa, Margarita Robles, y el resto de ministros, a excepción del ministro de Transportes, Óscar Puente, la de Juventud e Infancia, Sira Rego, el de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy; y la titular de Sanidad, Mónica García, además de representantes de instituciones como el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isbael Perelló, la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, los presidentes del Senado y el Congreso, Pedro Rollan y Francina Armengol.

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A pie de la tribuna real, se han ubicado a la espera del desfile altos cargos como la directora de la Guardia Civil, Mercedes González; el director de la Policía Nacional, Francisco Pardo; la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, o la directora del CNI, Esperanza Casteleiro.

Por su parte, en la tribuna de invitados, están presentes todos los presidentes autonómicos. Solo se han ausentado Imanol Pradales (País Vasco), María Chivite (Navarra) y Juanma Moreno (Andalucía). En el caso del presidente andaluz, se debe a que va a participar en el pleno Comité de las Regiones (CdR) en Bruselas, donde también acudirá a la inauguración de la Semana Europea de las Regiones y Ciudades. Destaca la asistencia de los presidentes de Ceuta y Melilla, Juan Jesús Vivas y Juan José Imbroda, respectivamente, ya que los Reyes visitarán ambas ciudades autonomas los días 13 y 14 de octubre

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Asimismo, han acudido el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo; la portavoz del PSOE, Montse Minguez, la portavoz del P en EL congreso, Ester Muñoz, o la diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo; mientras que el líder de Vox, Santiago Abascal, vuelve a ser baja en los actos por el 12 de octubre. En esta ocasión, ha optado por celebrar la Fiesta Nacional en Ceuta.

La parada militar recorrerá el Paseo del Prado y el Paseo de Recoletos hasta llegar a la Plaza de Colón. Es el cuarto año consecutivo en el que se realiza esta ruta, ante la imposibilidad de celebrarlo en el Paseo de la Castellana por las obras de soterramiento del tráfico.

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Está previsto que 4.380 integrantes de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras instituciones públicas de carácter civil participen con uniformidad de gala en la parada militar. De ellos, 3.850 son hombres y 530 son mujeres.

Previamente, se han rendido honores a los Reyes y Felipe VI ha pasado revista a las tropas acompañado por el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Teodoro Esteban Calderón.

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A continuación, tendrá lugar el salto de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire (PAPEA), que este año ha estado a cargo del sargento 1º Pablo García Matanza y el cabo 1º José Antonio Lago Rubio.

Después, se dará paso al izado de la bandera nacional y al homenaje a los que dieron sus vida por España, al que seguirán la pasada de la Patrulla Águila, los desfiles aéreo y terrestre de Unidades de los Ejércitos, la Armada, la Guardia Civil, la Unidad Militar de Emergencias (UME), la Guardia Real, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y diversos organismos de Seguridad, Protección Civil y Emergencias.

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Una de las novedades de los actos de este año serán los tres vehículos blindados 8x8 Dragón del Ejército de Tierra que desfilarán. En concreto, se exhibirán dos de estos blindados en su versión de Infantería (VCI) y uno en su versión de Zapadores (VCZAP) pertenecientes a la Brigada 'Rey Alfonso XIII' de la Legión (BRILEG).

No obstante, no es la primera vez que estos vehículos desfilan en una parada militar, ya que se exhibieron dos en la celebrada para conmemorar el DIFAS en Vigo el pasado mes de abril.

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