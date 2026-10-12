Alcaraz se despide antes de tiempo de Shanghái pero Jódar logra meterse en octavos

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Shanghái (China), 12 oct (EFE).- El español Carlos Alcaraz cayó eliminado este lunes a manos del belga Zizou Bergs en la mayor sorpresa de la jornada en el Másters 1.000 de Shanghái, en el que partía como segundo favorito, mientras que su compatriota Rafa Jódar logró sellar el pase a octavos al superar al checo Jiri Lehecka.

Tres españoles saltaron a la pista en el complejo de Qizhong esta jornada dispuestos a acompañar a Alejandro Davidovich Fokina, que el domingo eliminó al décimo mejor jugador del momento, el estadounidense Frances Tiafoe.

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El primero en hacerlo fue Pablo Carreño y, aunque logró llevar a un tercer set al número 4 del 'ranking', el canadiense Felix Auger-Aliassime, se quedó sin gasolina en el momento decisivo y acabó perdiendo por 6-3, 4-6 y 6-1.

El siguiente turno, en este caso en la segunda cancha, fue para Rafa Jódar, que empezó mal y volvió a remontar ante Lehecka (4-6, 7-6 (2) y 6-4) para colarse entre los dieciséis mejores en su debut en Shanghái. Su próximo rival será el neerlandés Botic van de Zandschulp, quien se impuso al francés Arthur Fils (7-5, 6-4).

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El turno de tarde comenzó con Alcaraz, que nunca ha pasado de cuartos (2024) en la megalópolis oriental china, algo que achacó en la previa del torneo a que solía llegar cansado a esta fase de la temporada, a lo que agregó que, al haberse pasado parte de la campaña lesionado, ahora sí la afrontaba "fresco" y con ganas de repetir su éxito en Tokio.

Sin embargo, el bigote que tantas miradas ha atraído estos días en suelo chino no parece haberle traído suerte. A 'Carlitos' se le vio muy frustrado durante el partido, quejándose de los botes de las bolas durante el descanso, y no fue capaz de forzar siquiera un tercer set ante un Bergs muy serio.

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Tercera participación del español en Shanghái... y su peor resultado hasta ahora. "Es una de las derrotas que más me han dolido de entre las últimas", reconoció en declaraciones posteriores al partido.

Otro de los resultados que se podrían calificar de sorpresa es el triunfo del griego Stefanos Tsitsipas ante el estadounidense Taylor Fritz (3-6, 7-5, 6-3), undécimo cabeza de serie. Pero el heleno, que viene demostrando una forma espectacular con su 'drive' en los últimos partidos, recordó por qué llegó a ser 'top 3' mundial pese a situarse ahora en la posición número 43 de la tabla.

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El ruso Daniil Medvedev, quinto favorito, hizo los deberes (6-2, 6-3) ante el último superviviente de la fase clasificatoria, el checo Dalibor Svrcina.

Y, en el último encuentro del día, el estadounidense Tommy Paul impidió que el monegasco Valentin Vacherot, vigente campeón del torneo, tenga opción de revalidar su corona al despacharlo por 6-4 y 6-2. EFE

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(foto)