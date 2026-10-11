Mourinho, el arte de no hablar

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Juan José Lahuerta

Madrid, 11 oct (EFE).- Jose Mourinho volvió a hablar sin decir una palabra. Su ausencia ante los periodistas después de la victoria del Real Madrid frente al Villarreal (1-0) recuperó una costumbre que ha acompañado al entrenador portugués durante buena parte de su carrera: desde las comparecencias delegadas en Aitor Karanka hasta las ruedas de prensa interrumpidas en Inglaterra o los silencios en Italia.

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Mourinho prefirió no comparecer en sala de prensa después de un encuentro marcado por la polémica arbitral y la expulsión de Vinícius. Lo hizo por la posibilidad de que sus declaraciones pudieran acarrearle una sanción. Esa decisión no resulta novedosa en un técnico que, a lo largo de su trayectoria, ha alternado extensas comparecencias ante los medios de comunicación con otras ocasiones en las que ha optado por guardar silencio.

Su historial ofrece numerosos ejemplos. Ha enviado a sus ayudantes, ha dado por terminadas ruedas de prensa antes de lo previsto y ha preferido no comparecer después de determinados encuentros. Una particular manera de relacionarse con los medios que ha mantenido en diferentes países y competiciones.

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El 15 de abril de 2011, en la víspera de un clásico contra el Barcelona, Mourinho protagonizó una de las escenas más recordadas de su primera etapa en el Real Madrid. Se presentó en la sala de prensa de Valdebebas acompañado de Karanka, se sentó ante los periodistas y dejó que fuera su ayudante quien respondiera a las preguntas.

Una treintena de informadores, principalmente españoles, se levantaron y abandonaron la sala en señal de protesta. Mourinho permaneció sentado mientras Karanka atendía a quienes decidieron quedarse.

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La historia tuvo continuación apenas veinticuatro horas después. Tras el empate (1-1) contra el Barcelona en el Bernabéu, Mourinho compareció ante los periodistas, pero decidió responder únicamente a los medios que no habían abandonado la rueda de prensa del día anterior.

"¿Es usted director del As? Sólo hablo con su director", contestó a un periodista del diario deportivo. Y explicó su postura: "Si vosotros no habláis con mi segundo yo sólo debo hablar con los directores", agregó.

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Aquello no fue una excepción. Durante las tres temporadas de su primera etapa madridista, Karanka asumió numerosas comparecencias en sustitución del portugués, tanto antes como después de los encuentros. También lo hizo antes del clásico de diciembre de 2011, cuando Mourinho volvió a dejar en manos de su segundo entrenador la atención a los medios.

La fórmula, sin embargo, no era nueva. Durante su primera etapa en el Chelsea, entre 2004 y 2007, ya había recurrido en determinadas ocasiones a su ayudante Steve Clarke para atender a los periodistas.

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En su segunda etapa en el Chelsea (2013-2016), Mourinho protagonizó otro episodio singular. El 30 de septiembre de 2013, antes de enfrentarse al Steaua de Bucarest en la Liga de Campeones, se mostró incómodo por las preguntas relacionadas con la ausencia de Kevin de Bruyne en la convocatoria.

El técnico portugués consideró que se prestaba demasiada atención a los futbolistas que no estaban disponibles en lugar de a los que disputarían el encuentro y decidió dar por terminada la rueda de prensa.

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Cinco años después, el 27 de agosto de 2018, protagonizó una escena similar como entrenador del Manchester United. Su equipo acababa de perder 0-3 contra el Tottenham en Old Trafford y las preguntas sobre el rendimiento del conjunto inglés dieron paso a una reivindicación de su trayectoria.

Mourinho recordó sus tres títulos de la Premier League, levantó tres dedos ante los periodistas y pidió respeto en tres ocasiones antes de abandonar la sala. Su famoso "Respect, respect, respect" quedó como una de las imágenes más recordadas de aquella etapa.

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En Italia también hubo silencios. Durante su paso por el Roma decidió no comparecer en las ruedas de prensa previas a sus tres primeros enfrentamientos contra el Inter de Milán, el equipo con el que había conquistado el triplete en 2010. Ocurrió en diciembre de 2021, febrero de 2022 y abril de ese mismo año. Tres encuentros consecutivos contra su antiguo club en los que prefirió no atender a los medios antes de los partidos.

Más parecido a lo sucedido este sábado fue su comportamiento el 1 de septiembre de 2023. El Roma perdió 1-2 contra el Milan y Mourinho decidió no comparecer ante los periodistas ni conceder entrevistas televisivas después de un encuentro marcado por una decisión arbitral discutida.

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La situación volvió a repetirse en Turquía. El 21 de septiembre de 2024, después de perder 1-3 contra el Galatasaray, no acudió a la rueda de prensa posterior al encuentro. Cuatro días después explicó que había esperado unos 70 minutos mientras comparecía el entrenador rival, Okan Buruk, y que decidió marcharse por la demora. "En mis 24 años de carrera nunca he huido de una rueda de prensa, especialmente después de una derrota", aseguró.

Uno de los antecedentes más recientes tuvo lugar el pasado febrero, cuando dirigía al Benfica. Antes de visitar al Real Madrid en la vuelta de la eliminatoria de la Liga de Campeones, decidió no comparecer en la rueda de prensa del Santiago Bernabéu.

El portugués estaba sancionado por su expulsión en el encuentro de ida, aunque podía atender a los periodistas. Finalmente fue su ayudante Joao Tralhao quien asumió la comparecencia, una imagen que recordó a las numerosas ocasiones en las que Karanka ejerció esa función durante su primera etapa madridista.

Ahora, de regreso al Real Madrid, Mourinho ha recuperado aquella costumbre. Esta vez no hubo un Karanka que respondiera por él, ni tres dedos levantados, ni periodistas abandonando una sala. Simplemente, una silla vacía. Porque Mourinho, que tantas veces ha encontrado en las palabras una manera de explicar sus ideas y defender a sus equipos, también ha recurrido al silencio a lo largo de su carrera. EFE

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