Más Madrid propone como cabeza de lista por Madrid al Congreso a Emilio Delgado seguido de Mónica García

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Más Madrid ha propuesto este domingo un acuerdo para que en la circunscripción de Madrid por el Frente Amplio vaya de cabeza de lista el portavoz adjunto en la Asamblea, Emilio Delgado, seguido de la líder del partido y ministra de Sanidad Mónica García.

"Con la integración de Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Podemos, en el caso de que este último decida integrarse en el Frente Amplio", ha destacado la formación en redes sociales.

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