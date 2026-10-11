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Los 10 talentos elegidos por Messi

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Redacción Deportes, 11 oct (EFE).- El argentino Tomás Aranda, el mexicano Gilberto Mora, el español Jesús Rodríguez y la brasileña Giovanna Waksman han sido cuatro de los diez futbolistas 'bendecidos' por Lionel Messi, quien este domingo los incluyó en una selecta nómina de talentos que marcarán el futuro del balompié mundial.

El astro argentino puso el foco en las nuevas generaciones y escribió el nombre de diez jugadores que, según él, darán de qué hablar. En su listado, el astro argentino resaltó a futbolistas de distintas partes del mundo, tanto hombres como mujeres, y ninguno supera los 20 años de edad.

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La presencia de tres futbolistas mujeres refuerza la intención de Messi por resaltar el balompié femenino.

La elección se conoció a través de una campaña publicitaria de una reconocida marca deportiva, que lleva por nombre Messi +10, cuya presentación anticipó: "Diez capítulos que reescriben el futuro del juego. Esta es una historia que apenas comienza".

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Messi escribió el nombre del mediocentro de 19 años Tomás Aranda, una de las promesas de Boca Juniors, quien se recupera de una fractura del peroné de la pierna derecha.

Aranda ya había compartido entrenamientos con Messi durante una convocatoria de la Selección argentina. Incluso, Lionel Scaloni lo llevó a la gira de amistosos previa al Mundial 2026.

Otro que destaca en la nómina de talentos de Messi es el mexicano Gilberto Mora, quien jugó el Mundial 2026 con el Tri y que el próximo 14 de octubre cumplirá 18 años de edad.

El mediocampista de los Xolos de su país, dejará atrás la principal restricción de edad para concretar un traspaso al fútbol europeo. El mercado de invierno de enero de 2027 aparece como una posibilidad para dar ese salto.

El español de 20 años Jesús Rodríguez, extremo del Como 1907 de la Serie A italiana y formado en la cantera del Real Betis de su país, está presente entre los ungidos por Messi.

El jugador oriundo de Alcalá de Guadaíra, Sevilla, mide 1,85 metros, puede jugar tanto por la izquierda como por la derecha, y su ficha deportiva está tasada en 30 millones de euros. En el Como 1907 lo dirige el español Cesc Fàbregas.

Sobresale en la lista de Messi la brasileña Giovanna Waskman, quien nació hace 17 años en Río de Janeiro y es centrocampista en el OL Lyonnes francés.

Waskman es internacional con la selección sub-17 de Brasil con la que estuvo en el Mundial en Marruecos y ganó el Sudamericano de la categoría en 2024 en el que fue máxima goleadora con cinco tantos, siendo nombrada jugadora del torneo.

Los otros seis jugadores a los que Messi mencionó son el turco Can Uzun (Eintracht Frankfurt), el británico Max Dowman (Arsenal inglés), el estadounidense Zavier Gozo (Real Salt Lake), el neerlandés Kees Smit (AZ Alkmaar), la inglesa Chloe Sarwie (Chelsea) y la alemana Lotta Wrede (Hamburger SV). EFE

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