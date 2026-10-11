España condena el "brutal" atentado hutí contra el aeropuerto de Riad

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Madrid, 11 oct (EFE).- El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha emitido un comunicado de condena del "brutal" ataque de los rebeldes hutíes del Yemen contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad, en Arabia Saudí, que ha causado una docena de muertos y más de 300 heridos.

En su nota, Exteriores traslada sus condolencias a las familias y allegados de los fallecidos y sus más sinceros deseos de rápido restablecimiento de los heridos, además de la "plena solidaridad y apoyo" al Reino de Arabia Saudi y al Gobierno internacionalmente reconocido de Yemen ante los "inaceptables" ataques hutíes.

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Las milicias hutíes deben cesar de inmediato su escalada de violencia y ataques indiscriminados contra civiles e infraestructuras críticas, indica la nota, que añade que "urge" desescalar el conflicto al tiempo que insta a alcanzar una solución negociada bajo los auspicios de Naciones Unidas, y a la implementación de la Resolución del Consejo de este organismo. EFE