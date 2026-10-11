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2-2. Racing y Valencia firman tablas en el regreso de Aguirre a LaLiga

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Santander, 11 oct (EFE).- Racing de Santander y Valencia firmaron tablas en El Sardinero (2-2), en el debut del mexicano Javier Aguirre como técnico valencianista, en un partido muy igualado, disputado de tú a tú y con opciones para ambos conjuntos para poder llevarse la victoria.

Los cántabros llevaban casi tres semanas de espera para poder resarcirse en El Sardinero de la imagen y resultados de los encuentros disputados en Barcelona y Vigo antes del parón liguero; sin embargo, nada más empezar, en un nuevo error de la zaga verdiblanca, el cántabro Dani Raba aprovechó el hueco entre los centrales y, tras una buena maniobra dentro del área, adelantó al Valencia en el marcador.

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Con ventaja en el partido, el conjunto ché se replegó y cedió el balón al Racing, que llegaba con bastantes efectivos hasta las inmediaciones del área de Dimitrievski, pero no generaba mucho peligro ante un Valencia que se mostraba sólido y ordenado en sus primeros minutos bajo el mando del técnico mexicano Javier Aguirre.

Tras varios acercamientos infructuosos, pasada la media hora de encuentro, Íñigo Vicente recibió en tres cuartos y filtró un balón al espacio en un buen desmarque de Zabiri que de primeras, con su pierna derecha, batió a Dimitrievski para lograr el empate y su séptimo gol de la temporada, continuando con la racha que le está convirtiendo en uno de los jugadores revelación de este inicio de temporada en LaLiga EA SPORTS.

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Con el empate, el Valencia se estiró un poco más y, justo antes del descanso, Javi Guerra tuvo en sus botas la oportunidad para volver a poner por delante a los suyos, pero su remate salió lamiendo el palo derecho de la portería de Agirrezabala y ambos equipos se marcharon a vestuarios con tablas en el marcador.

Todavía había gente de vuelta a sus asientos cuando en el inicio de la segunda mitad Iván Martín cazó una bolea desde la frontal, más colocada que potente, para sorprender a Dimitrievski y darle la vuelta al marcador.

El segundo tanto verdiblanco obligó al Valencia a arriesgar más y Aguirre metió juventud al campo. Saltaron al cesped Elliott y al canterano Otorbi, que no tardó en aprovechar una nueva oportunidad con el primer equipo para culminar dentro del área pequeña una internada de Javi Guerra entre una defensa verdiblanca que, por enésima vez esta temporada, se volvía a mostrar poco contundente.

Ninguno de los dos equipos se contentaba con el empate y el tramo final del partido tuvo alternativas para ambos conjuntos, si bien es cierto que sin ocasiones claras de gol hasta el tiempo de prolongación, donde Pablo García y Danjuma pudieron desequilibrar la balanza para cualquiera de los dos equipos, pero finalmente el marcador no se movió más.

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-- Ficha técnica:

2 - Racing: Agirrezabala; Mantilla, Pablo Ramón (Aaron, m.61), Belocian, Salinas; Canales (Pablo García, m.75), Almeida (Andrés Martín, m.61), Prati (Maguette, m.87), Iván Martín, Íñigo Vicente; Zabiri (Villalibre, m.87).

2 - Valencia: Dimitrievski; Maffeo (Arnau, m.85), Diakhaby (Danjuma, m.46), De Haas, Gayá; Ugrinic (Otorbi, m.58), Javi Guerra (Dieng, m.85), Guido Rodríguez, Pepelu, Dani Raba (Elliott, m.58); Hugo Duro.

Goles: 0-1, m.2: Dani Raba. 1-1, m.32: Zabiri. 2-1, m.47: Iván Martín. 2-2, m.65: Otorbi.

Árbitro: Luis Bestard. Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Pablo Ramón (m.22), Salinas (m.45+1) e Iván Martín (90+2), y a los visitantes Guido Rodríguez (m.45+1), Diakhaby (m.45+2) y Maffeo (m.72).

Incidencias: Partido de la octava jornada de LaLiga EA SPORTS celebrado en los Campos de Sport de El Sardinero ante 22.633 espectadores. EFE

lhv/apa

(texto) (foto)

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