Jose Mourinho no sale a la rueda de prensa posterior a la victoria ante el Villarreal

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Madrid, 10 oct (EFE).- Jose Mourinho, entrenador del Real Madrid, no compareció en rueda de prensa después de la victoria de su equipo ante el Villarreal en la octava jornada de LaLiga EA Sports por 1-0.

El técnico portugués tomó la decisión de no aparecer ante los medios después de un encuentro en el que manifestó sus protestas al colegiado por diversas acciones, entre ellas, la expulsión de Vinícius por agarrar del pelo a Saliba en la acción previa al gol que el VAR anuló al brasileño. EFE

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