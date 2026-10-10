Jose Mourinho no sale a la rueda de prensa posterior a la victoria ante el Villarreal

Madrid, 10 oct (EFE).- Jose Mourinho, entrenador del Real Madrid, no compareció en rueda de prensa después de la victoria de su equipo ante el Villarreal en la octava jornada de LaLiga EA Sports por 1-0.
El técnico portugués tomó la decisión de no aparecer ante los medios después de un encuentro en el que manifestó sus protestas al colegiado por diversas acciones, entre ellas, la expulsión de Vinícius por agarrar del pelo a Saliba en la acción previa al gol que el VAR anuló al brasileño. EFE
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Comprobar la 6/49: los ganadores del 10 del octubre
Con las Loterías de Catalunya no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales
Comprobar Bonoloto hoy: resultado ganador del sorteo del sábado 10 de octubre de 2026
Con este sorteo no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales
Comprobar La Primitiva hoy sábado 10 de octubre: números ganadores del último sorteo
Con Primitiva no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales
Estos son los resultados del sorteo de la Primitiva del 10 de octubre
Con Primitiva no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales
Estos son los ganadores del Sorteo 5 de Super Once
Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales
MÁS NOTICIAS