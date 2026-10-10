Este sábado, tiempo estable con tormentas en Lanzarote y temperaturas en ascenso

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Madrid, 10 oct (EFE).- Este sábado se espera tiempo estable en buena parte del país, con probables chubascos y tormentas localmente fuertes en Lanzarote durante la primera mitad del día, así como ascenso de las temperaturas máximas en península y Baleares y de las mínimas en las montañas de la mitad norte.

La Agencia Estatal de Meteorología prevé tiempo estable, con cielos nubosos en el Cantábrico, nubosidad abundante en el Alborán y cielos poco nubosos o despejados en el resto de la península y Baleares.

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Se esperan lloviznas en el Cantábrico y algunos chubascos en Ceuta y Melilla; probables brumas y bancos de niebla en montañas de la mitad norte, meseta norte, sudeste peninsular, el Estrecho y entorno mediterráneo.

Las temperaturas máximas bajarán en el sur de Andalucía y subirán en el resto de la península y Baleares; las mínimas ascenderán en montañas de la mitad norte y se mantendrán o bajarán ligeramente en el resto del territorio.

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Predominarán las brisas en el Cantábrico y el Mediterráneo, viento flojo en el interior peninsular, moderado en el valle del Ebro, Estrecho y Alborán y con intervalos de fuerte en Ampurdán y Menorca.

En Canarias se esperan intervalos nubosos con chubascos localmente moderados, sin descartar que alguno sea puntualmente fuerte y acompañado de tormenta en Lanzarote. No se prevén cambios en las temperaturas y soplará viento flojo a moderado.

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.-GALICIA: cielos poco nubosos que tenderán a cubiertos con posibilidad de nieblas en el interior de A Coruña, Pontevedra, y centro y sur de Lugo; temperaturas mínimas al alza en el sur de las montañas de Lugo y Ourense, máximas en ascenso ligero generalizado. Viento flojo.

.-ASTURIAS: cielos nubosos que tenderán a cubiertos. Temperaturas mínimas en aumento en la mitad occidental del extremo sur de la cordillera, máximas en ascenso en la cordillera. Viento flojo en régimen de brisas.

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.-CANTABRIA: cielos poco nubosos con algún claro durante la mañana y con posibilidad de nieblas en el sur y mitad oriental del interior. Temperaturas mínimas en ligero descenso en Liébana y sur de la comunidad, máximas en ascenso en la mitad sur. Viento flojo en régimen de brisas.

.-PAÍS VASCO: cielos poco nubosos que tenderán a muy nubosos con posibilidad de brumas en el interior de Gipuzkoa y nieblas en Álava e interior de Gipuzkoa y Bizkaia; temperaturas mínimas en ligero descenso en el extremo occidental de Bizkaia y oeste de la llanada alavesa, máximas en aumento en Álava y Gipuzkoa. Viento flojo en régimen de brisas.

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.-CASTILLA Y LEÓN: cielos poco nubosos, sin descartar alguna bruma o banco de niebla matinal en la meseta; temperaturas en ligero o moderado ascenso, menos las mínimas en el cuadrante nororiental, que variarán muy poco. Viento flojo.

.-NAVARRA: cielos despejados que tenderán a nubosos con posibilidad de nieblas en la mitad norte; temperaturas mínimas en ligero ascenso en Pirineos, máximas en ascenso generalizado. Viento flojo con algún intervalo de moderado en la Ribera.

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.-LA RIOJA: cielos poco nubosos o despejados; temperaturas mínimas sin cambios y máximas en moderado ascenso, más acusado en la sierra; viento flojo con algún intervalo moderado.

.-ARAGÓN: cielos poco nubosos; temperaturas mínimas en aumento en el centro de Huesca y Pirineos, con pequeños cambios en el resto y máximas en ligero ascenso. Viento moderado a flojo en el valle del Ebro, flojo en el resto.

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.-CATALUÑA: cielos poco nubosos disminuyendo a despejados con intervalos de nubes bajas en el valle de Arán por la tarde. Temperaturas mínimas en ascenso en Pirineos y con pocos cambios en el resto, máximas en aumento que puede ser notable en el extremo occidental de Pirineos. Viento flojo, moderado en el litoral de Tarragona.

.-EXTREMADURA: cielos poco nubosos; temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso en el sur y máximas en ligero ascenso, localmente moderado en el norte; viento flojo.

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.-COMUNIDAD DE MADRID: cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes en la sierra al principio de la tarde; temperaturas en ascenso y viento flojo, salvo en el cuadrante sureste donde podrá ser moderado.

.-CASTILLA-LA MANCHA: cielos poco nubosos con intervalos de nubes, temperaturas al alza y viento flojo.

.-COMUNIDAD VALENCIANA: cielos poco nubosos disminuyendo a despejados; temperaturas mínimas con pocos cambios, máximas en ligero ascenso excepto en el tercio sur, que se mantiene sin cambios. Viento flojo con algún intervalo de moderado en el golfo de Valencia.

.-REGIÓN DE MURCIA: cielos poco nubosos con intervalos de nubes; temperaturas mínimas en descenso en la mitad oriental, con pocos cambios en el resto, máximas con pocos cambios. Viento flojo, ocasionalmente moderado.

.-BALEARES: cielos poco nubosos; temperaturas mínimas en descenso y máximas en ligero ascenso; viento flojo a moderado en Menorca, flojo en el resto.

.-ANDALUCÍA: intervalos de nubes en el litoral mediterráneo, con precipitaciones débiles ocasionales; cielos poco nubosos con intervalos de nubes en el resto. Temperaturas mínimas en ligero descenso en el valle del Guadalquivir y extremo occidental, con pocos cambios en el resto; máximas con pocos cambios. Viento flojo con intervalos moderados en el litoral almeriense y el Estrecho.

.-CANARIAS: intervalos nubosos en las islas más orientales con precipitaciones de débiles a moderadas, que durante la madrugada pueden ser en forma de chubascos fuertes en Lanzarote, sin descartarse en Fuerteventura.

Cielos nubosos en el norte de las islas montañosas con precipitaciones débiles, más probables durante la primera mitad del día; baja probabilidad de chubascos fuertes ocasionales en Gran Canaria y Tenerife.

Cielos poco nubosos en el resto, salvo en las vertientes sur de las islas centrales y oeste de La Palma, donde se espera que tiendan a nubosos con baja probabilidad de chubascos ocasionales.

Temperaturas con pocos cambios y viento moderado que, en cumbres centrales de Tenerife, será fuerte.