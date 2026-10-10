El Real Madrid gana 1-0 al Villarreal con un gol de Diomande

Guardar

Madrid, 10 oct (EFE).- El Real Madrid ganó 1-0 al Villarreal con un gol de Yan Diomande en la segunda parte que le bastó para sumar tres puntos y mantenerse a seis del líder de LaLiga, el Barcelona, que a su vez superó este sábado al Getafe (3-0).

Diomande acertó en el minuto 62 después de aprovechar una asistencia del uruguayo Fede Valverde. Con un disparo seco ajustado a un palo superó al portero Péter Gulácsi y marcó el único tanto del partido con algo de incertidumbre por la revisión de un posible fuera de juego.

PUBLICIDAD

Después, el Real Madrid tuvo que aguantar el marcador con un hombre menos por la expulsión de Vinícius en el minuto 73 por agarrar del pelo a Saliba justo antes de marcar el 2-0. El VAR avisó al árbitro Isidro Díaz de Mera, que, tras revisar las imágenes, anuló el segundo gol del Real Madrid y mostró tarjeta roja al brasileño. EFE