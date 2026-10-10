El belga Zizou Bergs, próximo rival de Alcaraz tras eliminar al peruano Ignacio Buse

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Shanghái (China), 10 oct (EFE).- El peruano Ignacio Buse, número 36 del 'ranking' mundial, cayó hoy eliminado en la segunda ronda del Másters 1.000 de Shanghái ante el belga Zizou Bergs, quien se ganó así el derecho a convertirse en el próximo rival del español Carlos Alcaraz.

'Nacho' no logró reponerse a un pésimo primer set y, pese a que la segunda manga estuvo algo más igualada, finalmente concedió la derrota por 6-0 y 6-3 en una hora y cinco minutos.

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Esta fue la primera ocasión en que el peruano, debutante en Shanghái, se enfrentaba al belga, de 27 años y situado en la posición número 39 de la clasificación global.

El duelo era clave para la presencia hispanohablante, ya que el ganador se enfrentará en la próxima ronda a Alcaraz, segundo máximo favorito de cara al torneo, que se deshizo hoy con facilidad del argentino Juan Manuel Cerúndolo (6-3 y 6-3). EFE

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