Diomande sienta a Vinícius en el banquillo

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Madrid, 10 oct (EFE).- Vinícius Júnior, futbolista del Real Madrid, comenzará en el banquillo el encuentro que disputará su equipo frente al Villarreal, en el que ocupará su hueco en la banda izquierda Yan Diomande y además jugarán de inicio Fede Valverde y Kylian Mbappé.

Desde el 4 de abril de 2026 en un duelo ante el Mallorca, Vinícius no iniciaba un encuentro junto a los suplentes. Sus partidos irregulares esta temporada han marcado la decisión de Jose Mourinho, que apostará por Diomande como su hombre para desbordar por la banda izquierda.

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Además, Valverde, lesionado tras el choque ante el Atlético de Madrid, jugará de inicio, igual que Mbappé, que se ha recuperado a tiempo de una dolencia en una rodilla que le obligó a abandonar la concentración de Francia después del primer partido frente a Turquía. Por descanso, Dumfries y Cucurella estarán en el banquillo y jugará Trent en el lateral derecho y Álvaro Carreras en el izquierdo.

El once del Real Madrid es el formado por Courtois; Trent, Konaté, Rüdiger, Carreras; Tchouaméni, Valverde; Güler, Bellingham, Diomande; y Mbappé. EFE