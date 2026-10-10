Cáceres y Aspas reciben el alta y viajarán a Elche

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Vigo, 10 oct (EFE).- El internacional uruguayo Sebastián Cáceres y el delantero Iago Aspas estarán a disposición de Claudio Giráldez, entrenador del Celta, para el partido de este domingo frente al Elche en el Martínez Valero, tras recibir este mediodía el alta médica.

El defensa uruguayo ha superado la pubalgia que le obligó a abandonar la concentración de su selección antes de tiempo, mientras que Aspas ya está recuperado de la rotura fibrilar en el muslo izquierdo que había sufrido el pasado 13 de septiembre frente al Málaga.

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Con los que no podrá contar el entrenador del Celta son con el central sueco Carl Starfelt, el centrocampista Miguel Román y el extremo Jones El-Abdellaoui, que siguen con sus procesos de recuperación. EFE

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