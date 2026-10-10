2-2. El Mónaco desperdicia dos goles y complica el liderato

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Redacción deportes, 10 oct (EFE).- En diez minutos negados de la segunda parte, el Mónaco echó por tierra todo su trabajo, dos goles de renta, logrados antes del intermedio, y cedió en empate ante el Toulouse (2-2) que complica su buen transitar en la Ligue 1, ahora con solo un punto de ventaja en el liderato.

Invicto en seis jornadas, cerró su compromiso con el Toulouse con un empate, el segundo del curso después del de Estrasburgo, únicos lunares en un buen trayecto. Ahora solo tiene un punto de renta respecto al Lille, segundo, y tres sobre el Paris Saint Germain, la gran amenaza.

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El conjunto monegasco impuso su ley en la primera parte del duelo del Luis II, donde dejó el choque ante el Toulouse encarrilado de la mano de Edan Diop, que marcó un gol y asistió en el segundo.

Abrió la cuenta el Mónaco a la media hora, cuando un centro de Aleksandr Golovin fue cabeceado por Diop, que superó a Guillaume Restes. Nueve minutos más tarde, Diop entregó la pelota a Matthis Abline, que de volea marcó por segunda vez.

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Pero se durmió en la segunda parte y el Toulouse se metió en el partido tras una falta dentro del área de Nazinho que supuso el penalti que transformó Casper Tengstedt.

Redujo distancias y animó a los visitantes, que a la hora de juego obtuvieron un premio mayor cuando Sion Oppong estableció el empate. EFE