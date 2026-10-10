0-1. Colombia gana por la mínima a Venezuela en el primero de dos partidos amistosos

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Caracas, 10 oct (EFE).- La selección femenina de Colombia ganó este sáado por la mínima a Venezuela (0-1) en el primero de dos partidos amistosos pactados hasta el próximo martes como parte de la preparación del equipo Cafetero para el Mundial que acogerá Brasil en 2027.

En el minuto 66, Ingrid Guerra corrió con facilidad por la mitad del campo hasta definir el remate que rompió el equilibrio en el partido jugado a puerta cerrada en el Centro Nacional de Alto Rendimiento (CNAR), situado en Isla de Margarita.

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El seleccionador colombiano Ángelo Marsiglia trabaja con una plantilla amplia de jugadoras, pero sin las figuras Linda Caicedo, del Real Madrid, Mayra Ramírez, delantera del Chelsea inglés, y Leicy Santos, referente del Washington Spirit.

El equipo dirigido por Marsiglia se vio opacado por momentos por la Vinotinto que tuvo seguridad y posesión del balón, especialmente en el segundo tiempo, con un gol en el minuto 58 que fue anulado por posición adelantada.

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La Vinotinto tuvo dos oportunidades más claras de gol ante el aparente desgaste de Colombia que fue ganando protagonismo con el paso de los minutos que le permitió acaparar cada vez más espacios que limitaron la defensa de la Vinotinto.

Tras el gol de las colombianas, las dirigidas por el brasileño Ricardo Belli se volcaron al ataque en busca del empate.

A partir de allí, Venezuela tuvo dificultades para mantener posesiones largas de la pelota, lo que era usado a favor de Colombia para intentar ampliar su ventaja en jugadas a la contra.

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Ambas selecciones volverán a encontrarse el próximo martes, 13 de octubre, a las 17.00 horas (21.00 GMT) en el Centro Nacional de Alto Rendimiento en el estado insular de Nueva Esparta.

Venezuela se clasificó a la repesca por un cupo en el Mundial de Brasil que se disputará a partido único entre el 23 de febrero y el 6 de marzo. EFE

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