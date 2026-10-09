Zverev se impone en Shanghái al invitado local Wu Yibing para pasar a la tercera ronda

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Shanghái (China), 9 oct (EFE).- El principal favorito para el Másters 1000 de Shanghái, el alemán Alexander Zverev, venció hoy en la segunda ronda del torneo (6-4, 7-6 (4)) ante el chino Wu Yibing, quien participaba como invitado, y que le puso en más apuros de los esperados.

El primer set transcurrió según el guión esperado: Zverev demostraba por qué es el gran favorito y Wu, actual número 113 del 'ranking' mundial, trataba de resistir, haciendo las delicias de su entregada afición cada vez que lograba sorprender al número uno.

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La segunda manga se antojaba un paseo para el teutón, especialmente tras romper el primer saque de Wu, pero acabó poniéndosele muy cuesta arriba: no sólo se vio obligado a ir al desempate sino que dio un susto al quedarse tendido, con dolor en el tobillo izquierdo, tras apoyar mal el pie al estirarse.

En el 'tie break', Wu no pudo mantener esa inercia positiva, lo que le imposibilitó forzar un tercer set.

Zverev y Wu solamente se habían enfrentado en una ocasión, en Ginebra en 2023, con victoria para el alemán gracias a la retirada del chino en el primer set.

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El actual ocupante del trono del tenis mundial se enfrentará en la siguiente ronda al vencedor del duelo entre el francés Quentin Halys y el belga Alexander Blockx, que se disputa simultáneamente en una de las pistas exteriores del complejo de Qizhong. EFE

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