Vox Andalucía pide no confiarse por las encuestas: "Que nadie baje la guardia. A apretar los dientes hasta el 29N"

07/10/2026 El portavoz del Grupo Parlamentario VOX, Javier Cortés, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía. A 7 de octubre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de los grupos parlamentarios, se dan cita en la sala de prensa para atender a los medios de comunicación de forma periódica. POLITICA Joaquín Corchero - Europa Press

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El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Javier Cortés, ha considerado este viernes que no hay que confiarse por las encuestas ni "bajar la guardia", sino que hay que "apretar los dientes hasta el 29 de noviembre", día de las elecciones generales.

"Cometeríamos un error si nos creemos las encuestas. Nosotros no nos creemos las encuestas ni cuando nos benefician ni cuando nos perjudican, ya que muchas veces están tergiversadas y son más herramientas para crear corrientes de opinión", ha indicado Cortés, en declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press.

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A su juicio, lo que más le puede interesar ahora mismo al presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, "es que los partidos políticos que están en frente de él crean que esto está ganado y que se relajen". "Y de este aprendiz de tirano yo no me fío nada, está dispuesto a todo y de aquí al 29 de noviembre lo vamos a ver", ha indicado Cortés.

Ha señalado que, de hecho, "estamos viendo cómo ahora sus sindicatos van a hacer una huelga general para hacer oposición a la oposición", y ha denunciado que el problema de la vivienda "lo ha creado Pedro Sánchez porque en España hemos recibido millones de personas en los últimos años y no hemos construido viviendas".

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"Y los sindicatos van a salir ahora a la calle después de ocho años de no luchar contra la precariedad laboral, para hacer oposición a los partidos políticos que no estamos en el Ejecutivo, lo que es increíble", ha indicado Cortés, quien ha insistido en pedir a su partido que "nadie se relaje".

"No nos fiamos de lo que pueda pasar de aquí al 29 de noviembre; no nos fiamos del voto por correo, y no nos fiamos de los movimientos que pueda hacer Pedro Sánchez", ha indicado Cortes, quien se ha referido a los casos de "compra de votos" por parte del PSOE en varios puntos del país y por los que hay causas judiciales abiertas.

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Ha añadido que además se ha "intentado adulterar el censo electoral a través de la 'Ley de Nietos": "Están dispuestos a todo y, por tanto, hay que mantenerse en alerta, hay que tomarse esto muy en serio y hay que trabajar mucho de aquí al 29 de noviembre para que el resultado sea el deseado, que es echar a una mafia que lidera Pedro Sánchez, que tiene a su hermano condenado, a su mujer imputada y a su entorno más cercano en prisión".

"Un gobierno que ha encargado a unos narcos eliminar a una jueza. Eso es lo que tenemos enfrente", ha indicado el portavoz de Vox en el Parlamento.

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