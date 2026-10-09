Un desacuerdo con un cliente, principal hipótesis del asesinato del cirujano de Marbella

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Málaga, 9 oct (EFE).- Un desacuerdo con un cliente es la principal hipótesis que barajan los investigadores en el asesinato a tiros de un cirujano plástico en Marbella (Málaga) el pasado miércoles en su clínica.

La Policía Nacional ya ha detenido al presunto autor material del crimen, un joven de 18 años y nacionalidad sueca, que presuntamente actuó por encargo y se investiga si contó con ayuda de terceras personas para cometer el asesinato.

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El arresto del presunto sicario, que no reside en Málaga, se ha producido menos de 24 horas después de cometerse el crimen y ahora la Policía trabaja para determinar si fue ayudado por terceras personas así como quién hizo el encargo, han indicado a EFE fuentes de la investigación.

Sobre el encargo de "ejecutar" al cirujano la Policía baraja dos ideas principales: alguna persona que haya quedado descontenta tras una intervención o alguien que tuviera algún desacuerdo previo a la posible operación.

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Los agentes no descartan detenciones en las próximas horas pero han insistido en que hay que analizar y rastrear diferentes casos ya que el facultativo, especialista en cirugía de nalgas, había recibido quejas de ciertas personas por su trabajo.

Otra hipótesis que no está cerrada por los investigadores es si se trataba de un hombre o una mujer la persona que contrató al sicario, pero han reconocido que la investigación avanza bien ya que hay pacientes identificados a los que se les está rastreando sus movimientos en las horas previas al crimen.

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Los investigadores advierten de que cada vez se recurre a sicarios más jóvenes, que no viven en España y se hospedan en pisos turísticos con la promesa de un dinero fácil. Además suelen ser mas baratos por no tener experiencia.

En este caso, el joven detenido por el crimen del cirujano tan solo tenía 18 años y se hospedó en un piso turístico ubicado en Benalmádena (Málaga), apartado del lugar donde ocurrieron los hechos y cuando fue arrestado ya estaba preparando su fuga.

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El médico fue asesinado este miércoles tras recibir varios disparos en la cabeza cuando se encontraba en la clínica de cirugía plástica en la que trabajaba y que él mismo había fundado en 2018.

La investigación había descartado previamente que el asesinato del cirujano, de 57 años y origen alemán, estuviera relacionada con el crimen organizado.

El especialista en operaciones estéticas, reconocido internacionalmente, tenía una amplia cartera de clientes de distintas partes del mundo, por lo que se investiga si alguno de ellos podría estar vinculado a negocios ilícitos.

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El suceso ocurrió este miércoles poco antes de las 18:00 horas en la clínica Cirumed, ubicada en el edificio Panorama, en la zona de Rio Real, cuando el agresor entró en las instalaciones y disparó al cirujano.

El tirador, un individuo vestido de negro, llevaba el rostro cubierto, casco y capucha, y habría llegado hasta la clínica en moto.

Tras aparcar el vehículo en la acera frente a las instalaciones, se dirigió hasta el despacho en el que se encontraba el médico, puesto que este miércoles había tenido varias operaciones, y le disparó en la cabeza en varias ocasiones.

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El agresor salió de la clínica rápidamente, se subió en la moto y se marchó por una vía poco transitada y sin prácticamente ninguna iluminación hacia la zona residencial de Bello Horizonte, evitando así la concurrida N-340. EFE

(Vídeo)