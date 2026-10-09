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‘Star Wars’ regresa a los videojuegos de carreras con el colosal ‘Galactic Racer’

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Eugenio Ponz Pelufo

Madrid, 9 oct (EFE).- El universo de Star Wars ha tardado más de dos décadas en volver a los videojuegos de carreras y lo hace con ‘Star Wars: Galactic Racer’, desarrollado por veteranos de franquicias como ‘Burnout’ y ‘Need for Speed’, que apuestan por un título con una sensación de velocidad única y una espectacularidad cinematográfica.

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‘Star Wars’ está de moda. ‘Galactic Racer’ (multiplataformas) es el segundo lanzamiento de la saga en menos de dos meses, tras la llegada del juego de rol y acción ‘Zero Company’, y sigue la estela de ‘Star Wars Episode I: Racer’ (1999), que vendió más de 3 millones de copias, y de su secuela de 2002, ‘Star Wars Racer Revenge’.

La historia, ambientada entre los episodios VI y VII, tras la caída del Imperio y antes del auge de la Primera Orden, nos pone en la piel de Shade, un piloto que entra en la Liga Galáctica con el objetivo de derrotar a Kestar Bool, uno de los grandes nombres del circuito.

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El bucle jugable es sencillo: hay que competir en diversas carreras para llegar al torneo final y, al terminar un recorrido, el siguiente comienza casi de inmediato. Si se pierde, toca volver al principio, aunque las mejoras conseguidas se mantienen para facilitar los siguientes intentos.

Al inicio de cada recorrido se elige entre tres vehículos: un speeder terrestre, una moto speeder y un speeder rasante, y una ventaja inicial, como correr más rápido o ganar maniobrabilidad.

Además, antes de cada carrera se inicia un minijuego de pulsar botones que permite arrancar con una bonificación, como un escudo.

La sensación de velocidad y de peligro son los puntos fuertes del juego, potenciados por los dos tipos de turbo: la combustión habitual de otros juegos de carreras y el 'Ramjet', más potente y arriesgado, ya que calienta el motor y hay que desactivarlo antes de que el vehículo explote, algo que ocurre más rápido si la carrera sucede en un planeta caluroso.

La dificultad es elevada, sobre todo en las eliminatorias, donde un par de accidentes pueden acabar con el recorrido. A ello se suman los peligros de cada planeta: en el planeta Centinela 1 el ácido podrá dañar el vehículo, mientras que en Jakku el calor puede envolverlo en llamas o en Ando Prime el frío dificultará la conducción.

El juego se siente muy ‘Star Wars’ por su ambientación, sus sonidos, sus diseños y la variedad de especies, y también por guiños como el regreso del tramposo Sebulba, que apelará a la nostalgia de los jugadores y trae consigo las carreras de vainas que se pudieron ver en la película ‘La amenaza fantasma’.

Además del modo Historia, el título incluye multijugador y un apartado para un jugador con contrarrelojes, pruebas centradas en determinados peligros, carreras de vainas y recorridos protagonizados por otros corredores.

‘Star Wars: Galactic Racer’ combina lo mejor de los juegos de carreras de velocidad con la estrategia en la gestión de daños y una estructura que obliga a asumir riesgos, al tiempo que supone un homenaje excelso al universo de ciencia ficción concebido por George Lucas hace casi medio siglo. EFE

(Foto) (Vídeo)

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