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Puente ironiza, sobre los debates, que el PP "acepta las canchas de juego que le van mejor"

09/10/2026 El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante la IX Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Transporte e Infraestructuras, en la Plaza de San Pablo, a 9 de octubre de 2026, en Valladolid, Castilla y León (España). Este encuentro sirve como una de las reuniones preparatorias clave de la próxima Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno. POLITICA Photogenic/Claudia Alba - Europa Press
09/10/2026 El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante la IX Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Transporte e Infraestructuras, en la Plaza de San Pablo, a 9 de octubre de 2026, en Valladolid, Castilla y León (España). Este encuentro sirve como una de las reuniones preparatorias clave de la próxima Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno. POLITICA Photogenic/Claudia Alba - Europa Press
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El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, el socialista Óscar Puente, ha ironizado este viernes con que en los debates electorales tiene la sensación de que el Partido Popular acepta el terreno de juego que más le favorece.

Así lo ha señalado el político socialista en declaraciones a los medios de comunicación tras su declaración institucional en la IX Conferencia Iberoamericana Ministerial de Transportes e Infraestructuras, celebrada en Valladolid, donde ha sido preguntado por la posición del PP ante las propuestas de debates electorales por parte de cadenas privadas de televisión.

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Puente ha reconocido que por ahora desconoce qué va a decidir su partido respecto a las citas televisivas, pero ha apostillado su impresión sobre la postura de los populares. "Tengo la sensación de que el Partido Popular acepta las canchas de juego que mejor le van", ha afirmado.

En cualquier caso, el ministro ha considerado positivos los debates electorales en democracia porque permiten contrastar proyectos. Asimismo, ha defendido que el político está obligado a explicarse y a responder a las preguntas que se le formulen, siempre que se hagan con educación, para que la ciudadanía pueda comparar modelos ante los problemas candentes que hay que resolver. En este sentido, ha apostillado que la mayoría de los periodistas preguntan con respeto, a diferencia de lo que, a su juicio, se ha vivido recientemente en el Congreso de los Diputados.

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Por otro lado, respecto a las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien afirmó que es hora de que el Parlamento se parezca más a la calle y menos a quienes viven en aticos de lujo, Puente ha considerado que se trata de una manera gráfica de expresar una idea, recurso habitual en la comunicación política.

A su juicio, no es antidemocrático pensar que el pulso de la calle hoy no se corresponde con el del Parlamento. Asimismo, ha confiado en comprobar tras las elecciones generales del 29 de noviembre si se conforma una Cámara que refleje mejor el sentir ciudadano o un Parlamento en la línea del actual, el cual, según ha criticado, se opone a las soluciones planteadas en materia de vivienda.

En cuanto a las encuestas electorales, ha incidido en que los datos que maneja el PSOE en este momento no coinciden con los de la mayoría de los sondeos publicados. En esta línea, ha reiterado su convencimiento de que los socialistas serán la primera fuerza en las urnas el próximo 29 de noviembre y ha mostrado su esperanza en sumar con el resto de formaciones progresistas para dar otros cuatro años de progreso al país.

Finalmente, Puente ha señalado que en las encuestas se observa un volumen importante de población no activada que debe decidir si participa en el proceso electoral. Según ha aseverado, ese porcentaje de votantes se ubica prácticamente en su totalidad en el espacio izquierdo del arco político y, de forma muy particular, entre los potenciales votantes del PSOE, por lo que ha marcado como objetivo de campaña movilizar a ese electorado dudoso.

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