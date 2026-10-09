Project B, la nueva liga que agita el negocio del baloncesto

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Julia López

Redacción Deportes, 9 oct (EFE).- El fichaje de Mariona Ortiz, una de las mejores jugadoras de la Liga Femenina Endesa por la nueva competición Project B, sacude el mercado. Un proyecto de Novak Djokovic o Russell Westbrook, entre otros deportistas y ejecutivos de renombre, que se solapará con las competiciones europeas y que ha supuesto un terremoto en el baloncesto continental, que no puede competir contra los millonarios salarios que pone encima de la mesa el nuevo campeonato.

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Está previsto que el proyecto comience en enero de 2027. Se habló de seis equipos, pero las últimas informaciones indican que finalmente serán cuatro formados por once jugadoras que competirán entre sí en partidos de 5 contra 5 en un circuito internacional.

Del 6 al 12 de enero comenzarán los entrenamientos en Seúl y, hasta el momento, hay tres paradas confirmadas: la competición empezará en Hangzhou (China) del 19 al 24 de enero, posteriormente viajará hasta Valencia (España) del 12 al 21 de marzo y volverá a Asia del 26 de marzo al 4 de abril, en concreto a Tokio.

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Los millonarios salarios que ofrecen, según informa Front Office Sports, de por lo menos 2 millones de dólares anuales, han decantado a algunas de las mejores jugadoras del mundo a fichar por este nuevo proyecto en el que están involucrados numerosos deportistas de élite, así como empresarios o ejecutivos de grandes compañías.

Esta competición, al estilo ‘Grand Prix’ del circuito ATP o de Fórmula Uno, está previsto que se dispute de enero a abril, por lo que se solapa completamente con las competiciones europeas, por lo que pone en jaque la tradición continental.

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Los equipos se organizarán mediante un sistema de ‘draft’ y se mantendrán durante toda la temporada. Sin embargo, se resetearán con cada campaña nueva.

Project B pretende ir más allá de sólo partidos de baloncesto y combinar competición, entretenimiento y una distribución gratuita global a través de YouTube.

Jugadoras de renombre mundial de la WNBA como la MVP Jonquel Jones, la número uno del pasado 'draft' Azzi Fudd, la legendaria Nneka Ogwumike, la polémica Sophie Cunningham o la pívot australiana Alanna Smith son algunos de los 21 nombres ya confirmados en redes sociales.

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Y, de esta forma, la Liga Femenina pierde a una de sus referentes, que se suma a las que ya previamente anunciaron su marcha de la competición española por Project B: Awa Fam, Leo Fiebich o la promesa lituana Juste Jocyte.

A los suculentos sueldos, que pocos equipos pueden permitirse en Europa, se suma que las jugadoras también tendrán participación en el proyecto.

Lo que diferencia a Project B es quiénes están detrás: empresarios, deportistas, ejecutivos e inversores de diferentes sectores.

Fundado por Geoffrey Prentice (cofundador de Skype), Grady Burnett (exejecutivo en Google y Facebook), el nueve veces All-Star de la NBA, Russell Westbrook y la campeona de la WNBA Alana Beard, que será la directora.

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Algunos deportistas que han invertido en el proyecto son el tenista serbio Novak Djokovic, el integrante del Salón de la Fama de la NFL Steve Young o las exjugadoras Candace Parker o Lauren Jackson, entre otros nombres.

Asimismo, cuenta con Misko Raznatovic, uno de los agentes de baloncesto más influyentes de Europa, como principal asesor.

El aumento de visibilidad del baloncesto femenino a nivel global ha provocado un nuevo panorama global, en el que se están abriendo camino nuevas competiciones más allá de las ligas tradicionales.

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La expansión de la WNBA, con más franquicias, ya ha obligado a reestructurar el calendario internacional, por ejemplo, con la disputa de la próxima Copa del Mundo en noviembre y diciembre, por primera vez en la historia.

Asimismo, el nuevo convenio firmado este 2026 permite que, gracias a la sustancial mejora de salarios y contratos, las mejores jugadoras del mundo ya no sientan la necesidad de jugar en el viejo continente.

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De media los salarios han subido de los 120.000 dólares de 2025 a los 600.000 de este año.

Además, las ligas del viejo continente ven como cada vez menos jugadoras han dejado de dar el salto por la aparición de otras nuevas ligas como Unrivaled, en la que participan algunas de las mejores baloncestistas del mundo como Breanna Stewart, Napheesa Collier, Gabby Williams o Paige Bueckers.

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O como cada vez más jóvenes apuestan por comenzar su carrera en la liga universitaria estadounidense NCAA.

La base española, de 34 años, se ha convertido en estos cuatro años en el Casademont Zaragoza en una referente total dentro y fuera de la pista.

Todavía le restaba un año de contrato con el club maño y su decisión de marcharse (se desvinculará oficialmente el 30 de diciembre de 2026) deja entrever que no será la única, ya que Project B sólo ha confirmado, hasta ahora, a 21 jugadoras de las 66 previstas en un inicio. EFE