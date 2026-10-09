Page admite mala relación con Sánchez y dice: soy más del PSOE que algunos que lo dirigen

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Toledo, 9 oct (EFE).- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reconocido que las relaciones con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, son "muy malas", pero de cara a la campaña de las elecciones generales ha afirmado que él es "más del Partido Socialista que algunos que lo dirigen".

En una entrevista en el periódico digital 'encastillalamancha.es', García-Page ha admitido que las relaciones "objetivamente son muy malas" y ha lamentado que durante "años" diferentes ministros hayan visitado Castilla-La Mancha sin avisarle o sin invitarle.

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Preguntado por si Ferraz le ha pedido que participe en algún acto con el presidente del Gobierno, ha señalado que con la visita de Pedro Sánchez a Noblejas (Toledo) el pasado 25 de septiembre le quedó "bastante claro la distancia que quiere tener con presidente de esta tierra", y ha agregado: "Está bastante claro el mensaje; yo lo he entendido muy bien, de manera que no voy a llevarle la contraria".

En todo caso, de cara a la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre ha rechazado que sus rivales políticos cuestionen si va a hacer o no campaña por Pedro Sánchez, y ha explicado que pretender que pida "el voto para Vox o para el Partido Popular" es "ofensivo a mi inteligencia y a la inteligencia de la sociedad".

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García-Page ha aseverado: "No me he escondido nunca. Soy del Partido Socialista. Es más, creo que soy más del Partido Socialista que algunos que lo dirigen".

En todo caso, sí ha matizado que su participación en la campaña se va a ceñir "exclusivamente" a los temas que "preocupan a Castilla-La Mancha", entre los que ha mencionado el agua, la sanidad y educación públicas o los servicios sociales, y ha avanzado que reclamará a todos, aunque más a su propio partido, los objetivos necesarios para la comunidad autónoma.

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A la hora de dar un pronóstico para el 29-N García-Page ha augurado que en Castilla-La Mancha "lo más que puede estar en juego es perder un diputado", y ha manifestado que hay una mayoría social que tiene "ganas de votar", aunque ha calificado de "triste" que mucha gente terminará votando "no a favor de algo, sino en contra". EFE