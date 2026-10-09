Mejora del tiempo en el norte e inestabilidad en el tercio sur y archipiélagos

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Madrid, 9 oct (EFE).- Este viernes la situación mejorará en el norte peninsular, pero empeorará en el tercio sur, Alborán y Canarias, donde se registrarán chubascos y tormentas fuertes en Ceuta y los litorales del sudoeste, así como en Baleares. En el resto de la península se prevé tiempo estable, con cielos poco nubosos.

De acuerdo al pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la entrada de altas presiones permitirá mayor estabilidad en el norte peninsular, donde se prevé alguna llovizna, con tendencia a remitir.

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Sin embargo, la transición de una vaguada a dana entre el sudoeste peninsular y Canarias provocará inestabilidad en este entorno, con abundante nubosidad, y chubascos y tormentas fuertes en Ceuta y en los litorales del sudeste; una situación similar se prevé también en Baleares. En el resto de la península habrá tiempo más estable.

En Canarias, se registrarán intervalos nubosos, con chubascos localmente moderados, sin descartar que alguno sea puntualmente fuerte y acompañado de tormenta en Lanzarote por la cercanía de la dana.

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En montañas y la meseta de la mitad norte, el sudeste y en Alborán se registrarán brumas y bancos de niebla matinales. Probables heladas débiles en zonas altas de montaña de la mitad norte.

Las temperaturas máximas descenderán en el arco mediterráneo y la mitad sur, mientras que en el resto no se esperan cambios, salvo algún ascenso en montañas y en Galicia. Las mínimas también bajarán, excepto en el extremo sur y Canarias, donde no se esperan cambios.

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Soplará tramontana fuerte, con rachas muy fuertes en Ampurdán y norte de Baleares, cierzo moderado, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en el bajo Ebro, tendiendo a amainar. Habrá viento moderado del nordeste en los litorales del Cantábrico y Galicia, que irán a menos.

En las cumbres de Pirineos se esperan rachas muy fuertes de norte. Habrá levante moderado con intervalos de fuerte en el Estrecho y Alborán. El viento será flojo del norte y este en el resto, con intervalos moderados en zonas expuestas de interior.

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- GALICIA: cielos poco nubosos o despejados, con algunas nubes bajas matinales y vespertinas en centro y montaña de Lugo, donde no se descartan brumas y bancos de niebla, e intervalos de nubes altas.

Temperaturas mínimas en ligero descenso; máximas con cambios ligeros en el sureste y en el litoral, y en ascenso en el resto. Viento flojo en el interior y moderado en el litoral.

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- ASTURIAS: probables brumas matinales y vespertinas y algún banco de niebla aislado en el interior y en cumbres. Intervalos nubosos. Temperaturas mínimas a la baja, máximas en aumento. Viento flojo variable.

- CANTABRIA: cielos nubosos, sin descartar brumas y algún banco de niebla en zonas altas del interior. Probables precipitaciones débiles dispersas en el entorno de los valles pasiegos.

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Temperaturas mínimas con pocos cambios o en ligero descenso; máximas en ligero ascenso, y con pocos cambios en el litoral. Viento flojo variable.

- PAÍS VASCO: cielo nuboso, con posibles brumas matinales en el interior. Alguna precipitación débil o llovizna. Temperaturas con pocos cambios, salvo algún ligero aumento de las máximas en la mitad sur. Viento flojo variable.

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- CASTILLA Y LEÓN: intervalos nubosos en el norte y este, tendiendo a poco nuboso, con más nubosidad en el nordeste. Poco nuboso en el resto. Probables brumas y nieblas matinales dispersas. Temperaturas mínimas en ligero o moderado descenso, máximas en ascenso o sin cambios.

Heladas débiles en zonas de montaña, sin descartar algunas aisladas en la meseta. Viento variable y flojo, con algún intervalo de moderado.

- NAVARRA: brumas matinales y vespertinas en cumbres. Intervalos nubosos, sin descartar lloviznas en el noroeste. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso, máximas en ligero ascenso. Viento flojo a moderado, más intenso en la ribera.

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- LA RIOJA: intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso, sin descartar alguna bruma o banco de niebla en la sierra y extremo occidental. Temperaturas mínimas en ligero descenso, máximas en ligero ascenso. Viento flojo a moderado, más intenso en la Rioja Baja.

- ARAGÓN: cielo poco nuboso, con intervalos de nubes bajas en el sistema Ibérico y de nubes altas en general. Temperaturas mínimas a la baja, con heladas débiles en el Pirineo; máximas en aumento en el Pirineo y con cambios pequeños en el resto.

Viento moderado, con baja probabilidad de rachas muy fuertes; en el sistema Ibérico disminuirá a flojo. Flojo en el resto de zonas.

- CATALUÑA: cielo poco nuboso, con intervalos de nubes bajas en el valle de Arán. Temperaturas mínimas en descenso, con heladas débiles en el Pirineo; máximas en ascenso, a la baja o con cambios ligeros. Viento moderado, con probabilidad de rachas muy fuertes, tendiendo a amainar, o flojo.

- EXTREMADURA: cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas en descenso, ligero en general. Viento flojo en general.

- COMUNIDAD DE MADRID: cielos despejados o poco nubosos. Temperaturas mínimas a la baja; máximas sin cambios o en ligero ascenso en la sierra y ligero descenso en el resto. Heladas débiles en cumbres de la sierra. Viento flojo, tendiendo a variable.

- CASTILLA-LA MANCHA: cielo poco nuboso o despejado, con algunas nubes bajas en Guadalajara. Temperaturas en ligero descenso, más acusado el de las mínimas, excepto un aumento ligero de las máximas en el tercio nororiental.

Heladas débiles en cumbres del sistema Central. Viento flojo variable.

- COMUNIDAD VALENCIANA: intervalos nubosos en Alicante, tendiendo a cielo despejado, y poco nuboso, con nubes altas en el resto. Temperaturas en descenso. Viento moderado y flojo de dirección variable, con probabilidad de rachas muy fuertes en el interior de Castellón.

- REGIÓN DE MURCIA: cielos muy nubosos, con probables chubascos ocasionales que pueden ser localmente fuertes en la mitad sur. Temperaturas a la baja. Vientos flojos variables en el interior y moderados en el litoral.

- BALEARES: intervalos nubosos, con chubascos ocasionales, preferentemente en Mallorca y Pitiusas, tendiendo a predominio de poco nuboso. Temperaturas en descenso. Viento moderado, con intervalos de fuerte en Menorca, disminuyendo a flojo.

- ANDALUCÍA: cielos poco nubosos en la vertiente atlántica. Intervalos de nubes bajas en el resto, sin descartar chubascos ocasionales que pueden ser localmente fuertes en el levante almeriense. Temperaturas en descenso o sin cambios.

Vientos flojos variables, con intervalos moderados; levante moderado en el litoral mediterráneo, con intervalos fuertes.

- CANARIAS: en las islas más orientales, intervalos nubosos con precipitaciones débiles y moderadas. En forma de chubasco fuerte en Lanzarote, sin descartase en Fuerteventura, con alguna tormenta aislada.

En el norte de las islas montañosas, nuboso, con precipitaciones débiles o moderadas, con baja probabilidad de algún chubasco fuerte en el norte de Gran Canaria y Tenerife. En el resto de zonas de estas islas, intervalos nubosos en zonas de interior, con probabilidad de algún chubasco ocasional.

Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento flojo a moderado. EFE