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Los reyes se reunirán con la sociedad ceutí y homenajerán a migrantes muertos en el mar

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Madrid, 9 oct (EFE).- Los reyes pasarán la noche del próximo día 13 en Ceuta, tras la histórica visita oficial que realizarán ese día, en el que se reunirán con las autoridades locales y con la sociedad ceutí y participarán en un homenaje a los fallecidos en el mar a finales de julio durante la entrada masiva de migrantes.

La Casa Real ha publicado este viernes la agenda que desarrollarán los reyes en su primera visita oficial para apoyar a los ceutíes después de la intrusión masiva de miles personas en la Ciudad Autónoma a finales del mes de julio.

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Así, los reyes llegarán a las 12.30 horas al Ayuntamiento de Ceuta, donde serán recibidos por las autoridades locales, mantendrán una reunión de trabajo, recibirán las llaves de la ciudad y tendrán otro encuentro con los miembros del Consejo de Gobierno.

Posteriormente, visitarán el Colegio Vicente Alexandre de la Ciudad Autónoma y a las seis de la tarde participarán en un acto ecuménico de homenaje a las personas que fallecieron en el mar los días 30 y 31 de julio, en el cementerio musulmán de Sidi Embarek, donde están enterrada la mayoría de los migrantes fallecidos hallados en el mar esos días.

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La agenda de los reyes en Ceuta se cerrará con un encuentro a las 19.00 horas en el Parador con la sociedad de la Ciudad Autónoma a la que el rey ofrecerá unas palabras.

Los reyes pernoctarán en Ceuta y desde allí se dirigirán el día 14 a Melilla, según han informado fuentes del Palacio de la Zarzuela, en lo que supone la primera ocasión en democracia en la que un jefe de Estado pernocta en la Ciudad Autónoma.

En el viaje que realizaron Juan Carlos I y doña Sofía en noviembre de 2007, pernoctaron en Málaga después de visitar Ceuta y antes de trasladarse a Melilla.

Y de los presidentes del Gobierno, el único que durmió en Ceuta durante algún viaje oficial a la Ciudad Autónoma fue José Luis Rodríguez Zapatero, en enero de 2006.

En Melilla, los reyes comenzarán los actos a las 11:45 horas del miércoles 14 con una visita a la Asamblea de Melilla,; visitarán por la tarde al colegio de Educación Infantil y Primaria Pintor Eduardo Morillas y, a las 17:45 horas, tendrán un encuentro con una representación de la sociedad melillense, donde el rey pronunciará un discurso.

Además, el día antes, el próximo lunes día 12, Felipe VI y la reina Letizia han invitado a una representación de la sociedad civil de Ceuta y Melilla a la recepción que ofrecerán con motivo de la Fiesta Nacional el 12 de octubre en el Palacio Real.

Un gesto que realizaron también el pasado año con alcaldes y afectados por la dana en 2024 a los que invitaron a la Fiesta Nacional.

En estas visitas a Ceuta y Melilla, que han sido consensuadas con el Gobierno, los reyes no estarán acompañados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. EFE

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