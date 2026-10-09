Los reyes se reunirán con la sociedad ceutí y homenajerán a migrantes muertos en el mar

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Madrid, 9 oct (EFE).- Los reyes pasarán la noche del próximo día 13 en Ceuta, tras la histórica visita oficial que realizarán ese día, en el que se reunirán con las autoridades locales y con la sociedad ceutí y participarán en un homenaje a los fallecidos en el mar a finales de julio durante la entrada masiva de migrantes.

La Casa Real ha publicado este viernes la agenda que desarrollarán los reyes en su primera visita oficial para apoyar a los ceutíes después de la intrusión masiva de miles personas en la Ciudad Autónoma a finales del mes de julio.

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Así, los reyes llegarán a las 12.30 horas al Ayuntamiento de Ceuta, donde serán recibidos por las autoridades locales, mantendrán una reunión de trabajo, recibirán las llaves de la ciudad y tendrán otro encuentro con los miembros del Consejo de Gobierno.

Posteriormente, visitarán el Colegio Vicente Alexandre de la Ciudad Autónoma y a las seis de la tarde participarán en un acto ecuménico de homenaje a las personas que fallecieron en el mar los días 30 y 31 de julio, en el cementerio musulmán de Sidi Embarek, donde están enterrada la mayoría de los migrantes fallecidos hallados en el mar esos días.

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La agenda de los reyes en Ceuta se cerrará con un encuentro a las 19.00 horas en el Parador con la sociedad de la Ciudad Autónoma a la que el rey ofrecerá unas palabras.

Los reyes pernoctarán en Ceuta y desde allí se dirigirán el día 14 a Melilla, según han informado fuentes del Palacio de la Zarzuela, en lo que supone la primera ocasión en democracia en la que un jefe de Estado pernocta en la Ciudad Autónoma.

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En el viaje que realizaron Juan Carlos I y doña Sofía en noviembre de 2007, pernoctaron en Málaga después de visitar Ceuta y antes de trasladarse a Melilla.

Y de los presidentes del Gobierno, el único que durmió en Ceuta durante algún viaje oficial a la Ciudad Autónoma fue José Luis Rodríguez Zapatero, en enero de 2006.

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En Melilla, los reyes comenzarán los actos a las 11:45 horas del miércoles 14 con una visita a la Asamblea de Melilla,; visitarán por la tarde al colegio de Educación Infantil y Primaria Pintor Eduardo Morillas y, a las 17:45 horas, tendrán un encuentro con una representación de la sociedad melillense, donde el rey pronunciará un discurso.

Además, el día antes, el próximo lunes día 12, Felipe VI y la reina Letizia han invitado a una representación de la sociedad civil de Ceuta y Melilla a la recepción que ofrecerán con motivo de la Fiesta Nacional el 12 de octubre en el Palacio Real.

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Un gesto que realizaron también el pasado año con alcaldes y afectados por la dana en 2024 a los que invitaron a la Fiesta Nacional.

En estas visitas a Ceuta y Melilla, que han sido consensuadas con el Gobierno, los reyes no estarán acompañados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. EFE

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