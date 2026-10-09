La Junta estudia que las hijas de la mujer asesinada en Cuenca puedan quedarse con abuelos

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Toledo, 9 oct (EFE).- La consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano, ha indicado que el Gobierno regional estudia que las dos hijas de la mujer asesinada este jueves en Valverde de Júcar (Cuenca) puedan quedarse con su familia directa, en este caso con sus abuelos.

En declaraciones a los medios este viernes en Toledo, García Torijano ha relatado que desde en el momento en que conocieron el asesinato de la mujer, de 37 años, supuestamente a manos de su pareja con la que estaba en trámites de separación, han estado acompañando a la familia y en especial a las dos menores.

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García Torijano ha explicado que la intención "si todo va bien, es que puedan quedarse con su familia, que es lo que siempre se trabaja y se prioriza", aunque ha apuntado que si no es posible "está la administración".

Ha apuntado que este viernes por la mañana se vuelve a trasladar el equipo de Menores para hacer una valoración de la familia, y que "se va a trabajar para poderles dar todo el apoyo y todo el acompañamiento necesario y para también evaluar en qué situación ahora se van a quedar".

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La mujer y su pareja, ambos de nacionalidad rumana, fueron encontrados sin vida este jueves en el interior de una vivienda con signos de violencia. El padre de la mujer fue el que alertó y cuando llegó la Guardia Civil llegó al domicilio, a las 20:25 horas, encontró los cuerpos con signos de violencia.

El caso se investiga como un presunto caso de violencia machista. La mujer asesinada, de 37 años, murió por arma blanca, según han informado a EFE fuentes próximas a la investigación que han informado que no estaba en el sistema Viogén y no constaban denuncias previas.

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El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización. EFE

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