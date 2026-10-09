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Ingresa en prisión acusado de modificar armas y almacenar productos para fabricar explosivos en Mérida

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La Policía Nacional ha detenido en Mérida a un hombre de 51 años como presunto responsable de delitos relacionados con la tenencia y modificación de armas de fuego y armas prohibidas, así como con la tenencia y fabricación ilícita de sustancias explosivas o de sus componentes.

La investigación comenzó el 23 de septiembre, cuando los padres del investigado acudieron a las dependencias policiales y entregaron voluntariamente diversas armas modificadas y productos químicos acumulados por su hijo, donde manifestaron sentir miedo de él.

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Tras esta primera entrega, se autorizó una entrada y registro en el domicilio familiar, practicada el 24 de septiembre y en la que participaron agentes de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana y la Brigada Local de Policía Judicial de Mérida.

Entre los efectos intervenidos figuraban dieciséis armas y réplicas, correspondientes a pistolas, revólveres y escopetas en distintos estados de montaje o modificación.

El inventario incluía piezas de un revólver incompleto y una pistola artesanal disimulada con forma de teléfono móvil, ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

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Los agentes hallaron también dos silenciadores, miras telescópicas, tambores de revólver, cañones, cargadores y otras piezas, además de aproximadamente veinte cajas o envases con munición, proyectiles y vainas.

En la vivienda se localizaron maquinaria y herramientas destinadas a la transformación de armas, entre ellas un taladro de columna y una mesa fresadora.

Asimismo, se intervinieron productos químicos precursores de explosivos, pólvora, componente electrónico y abundante cableado. Según la investigación, el detenido adquiría réplicas de armas para alterar sus mecanismos y permitir el disparo de munición real.

Durante el registro manifestó haber probado personalmente dos pistolas y un revólver con este tipo de munición y, según la Policía Nacional, la acumulación de armas y materiales potencialmente peligrosos en la vivienda familiar suponía un riesgo para sus ocupantes y para los vecinos del inmueble.

El detenido, al que le constan detenciones anteriores, fue puesto a disposición judicial y la autoridad judicial acordó su ingreso en prisión.

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EuropaPress

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