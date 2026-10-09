El PP reitera que no se fía de los directivos de Correos y recuerda que su expresidente y Leire Díez están imputados

09/10/2026 El secretario general y director de campaña del Partido Popular, Miguel Tellado, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 9 de octubre de 2026, en Madrid (España). Tellado ha comparecido ante los medios tras la primera reunión del Comité de Campaña del Partido Popular para los comicios del 29 de noviembre (29N). POLITICA Alberto Ortega - Europa Press

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El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado este viernes que su partido confía en los trabajadores de Correos, pero no en sus directivos, y ha recordado que tanto el expresidente de la empresa pública Juan Manuel Serrano como la conocida como 'fontanera' socialista, Leire Díez, que trabajó en la empresa pública, están imputados judicialmente en el caso 'cloacas' del PSOE.

"¿Cómo no vamos a dudar de Pedro Sánchez?", ha respondido el secretario general una rueda de prensa en 'Genova' tras la constitución del Comité Electoral del PP. Allí se ha remitido a las palabras de su líder, Alberto Núñez Feijóo, tras las dudas planteadas sobre la fiabilidad de este sistema de voto por parte de algunos dirigentes del PP.

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"¿Confiamos en los trabajadores y los servidores públicos de la empresa nacional Correos? Por supuesto. ¿Confiamos en sus directivos? No. No es que no confiemos nosotros, es que está imputado el presidente de Correos, que nombró Sánchez. Es que está imputada la señora Leire Díez, contratada en esa empresa, en Correos", ha insistido Tellado.

No obstante, ha reiterado su confianza en los empleados públicos y ha animado a acudir a las urnas el 29 de noviembre. "Hay que ir a votar porque hay que echar a Sánchez del Palacio de la Moncloa", ha concluido.

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