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El Málaga apuesta por los interancional Rafita y Chupete y el debut de Fernando Calero

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Málaga, 9 oct (EFE).- El técnico del Málaga Juan Francisco Funes, apuesta por los internacionales sub 21, el defensa Rafael Garrido Rafita, que jugará en el lateral izquierdo por José Salinas, que es baja al estar cedido por el Espanyol, y el delantero Carlos Ruiz Chupete, junto con el debut del ex españolista Fernando Calero, en el centro de la zaga.

Además ha realizado varios cambios en el once titular con respecto a los que jugaron en el último partido, jornada séptima, ante el Getafe (1-0), con la alienación del lateral derecho Carlos Puga; el central Fernando Calero, que debuta, y el centrocampista Pablo Martínez, por Carlos Dotor, Eneko Jauregui y Juan Berrocal.

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El Málaga juega con: Alfonso Herrero; Puga, Recio, Calero, Rafita; Larrubia, Pablo Martínez, Rafa Rodríguez, Joaquín; Dani Lorenzo y Chupete.

El técnico del equipo barcelonés Manolo González, cuestionado, también ha realizado varios cambios, tras caer en la jornada séptima frente al Elche (1-3), donde el más llamativo es el cambio en la portería, Ángel Fortuño por Dmitrovic.

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El Espanyol alinea a Ángel Fortuño; El Hilali, Riedel, Cabrera, Qulindschy; Bryan Zaragoz, Pol Lozano, Edu Expósito, Dolan; Javi Hernández y Roberto.

Quilindschy, Riedel, Pol Lozano, El Hilali y Dolan, son novedades en el equipo titular. EFE

jrl/apa

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