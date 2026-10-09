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Desmantelan un laboratorio a gran escala para elaborar, adulterar y distribuir cocaína

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Granada, 9 oct (EFE).- La Policía Nacional ha desmantelado en Alhendín (Granada) un centro dedicado a elaborar, adulterar y distribuir cocaína a gran escala, una operación con tres detenidos en la que se han intervenido un arma de fuego, cartuchos, un inhibidor de frecuencia y un dron, entre otros efectos.

Fuentes de este cuerpo armado han explicado que la operación comenzó cuando agentes de Murcia localizaron a un experto químico que prestaba sus servicios a distintas organizaciones criminales asentadas en varios puntos del país.

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Las pesquisas permitieron demostrar que este experto, además de trabajar en diferentes puntos, había hecho acopio de los productos necesarios para elaborar una sustancia de corte especialmente demandada que mezclaba después con cocaína para incrementar el volumen de la droga a introducir en el mercado.

De esta manera, se multiplicaban por tres los beneficios que obtendrían mediante la venta directa de la droga.

La investigación, que han desarrollado de manera conjunta agentes de las Jefaturas Superiores de Murcia y Granada y Comisaría General, ha permitido localizar en la localidad granadina de Alhendín una finca rústica utilizada como infraestructura para la extraer, elaborar y adulterar cocaína.

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La operación también ha permitido identificar a las personas encargadas de facilitar los medios materiales necesarios para su funcionamiento.

El recinto contaba con importantes medidas de seguridad destinadas tanto a ocultar la actividad ilícita como a proteger la droga frente a posibles robos por parte de organizaciones criminales rivales, como un sistema de videovigilancia, inhibidores de frecuencia, y un dron empleado para labores de vigilancia aérea.

Durante la entrada y registro practicada en la finca se intervinieron más de 16 kilogramos de cocaína, un arma corta marca, 80 cartuchos del calibre 9 milímetros, un dispositivo eléctrico tipo táser, un inhibidor de frecuencia, un dron, dos vehículos y dos intercomunicadores.

Los agentes también han intervenido nueve garrafas de 25 litros de precursores químicos, ácido clorhídrico y una prensa hidráulica de diez toneladas, entre otros efectos, lo que ha permitido desmantelar una infraestructura dedicada a procesar cocaína a gran escala.

Los tres detenidos han pasado ya a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado el ingreso en prisión provisional de dos de ellos. EFE

mro/fs/lml

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