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16-24. Los Buccaneers estrenan su casillero de victorias frente a los Cowboys

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Redacción Deportes (EE.UU.), 8 oct (EFE).- Los Tampa Bay Buccaneers lograron la primera victoria de la temporada tras imponerse este jueves 16-24 a los Dallas Cowboys en el partido que abrió la semana cinco de la NFL.

Jalon Daniels lideró a los Buccaneers con 189 yardas y un 19/25 en pases, incluido un 'touchdown', en la que fue la segunda titularidad de su carrera.

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Además, Bucky Irving fue un azote constante para la defensa texana, con 165 yardas en 21 carreras, y sumó un 'touchdown'.

Enfrente, Dak Prescott pasó para 316 yardas con un 24/42 de acierto y un 'touchdown' para los Cowboys, aunque sumó dos intercepciones.

El equipo texano fue el primero en golpear gracias a una carrera de Javonte Williams que subió el 7-0 en el marcador tras la primera posesión del partido.

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Sin embargo, los Buccaneers igualaron el encuentro en la siguiente posesión, que se alargó más de diez minutos, y en la que Daniels firmó un 8/8 en lanzamientos.

A este inicio de fuegos artificiales le siguió la calma en el segundo cuarto, en el que solo una patada de tres puntos de Brandon Aubrey para los texanos a falta de 21 segundos movió el marcador para reflejar el 10-7.

Gracias a la motivación -o quizás a la presión- por lograr la primera victoria de la temporada, los Buccaneers tiñeron completamente de rojo el tercer cuarto impulsados por un fantástico Irving.

El 'running back' abrió el tercer cuarto con una carrera de 72 yardas, que Emeka Egbuka transformó en el 10-14 en la siguiente jugada.

Inmediatamente después, Yaya Diaby firmó la primera intercepción de su carrera en su yarda 25, e Irving castigó de nuevo el error con un 'touchdown' de carrera (10-21), precedido por una ganancia previa de 64 yardas de Daniels que retrató a la endeble secundaria de Dallas.

Cuando el guion parecía imposible de empeorar para los Cowboys, los Buccaneers forzaron un 'fumble' y recuperaron la posesión en el 'kickoff', entre la incredulidad de la parroquia texana. Cerraron el tercer cuarto con una patada de tres puntos para el 10-24.

Los 'Bucs' pudieron sellar el partido a 8 minutos del final, pero una extraña decisión, en la que erraron un cuarto 'down' a una yarda de la zona de anotación, cuando podían sellar el partido con una patada, dio alas a los Cowboys.

Los locales rozaron la remontada gracias a un 'touchdown' de George Pickens que puso el 16-24, pero fallaron la conversión de 2 puntos. Aunque llegaron a la 25 rival a falta de dos minutos, un pase de Prescott que golpeó en el casco del receptor y salió rebotado hacia el cielo, fue interceptado y sentenció el partido.

Los Buccaneers son último de la NFC Sur con 1 victoria y 4 derrotas, mientras que los Cowboys caen a la tercera plaza de la NFC Este con un balance de 2 triunfos y 3 encuentros perdidos. EFE

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