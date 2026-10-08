Yolanda Díaz se despide de Beiras, que hizo "germinar la mejor Galicia"

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Santiago de Compostela, 8 oct (EFE).- La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha despedido públicamente del histórico político nacionalista gallego Xosé Manuel Beiras con un mensaje en el que le reconoce haber hecho "germinar la mejor Galicia y la mejor humanidad".

"Beiras es la lucidez intelectual y el compromiso con todas las causas emancipadoras", afirma Díaz en una publicación en gallego en sus redes sociales.

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En este mensaje, la vicepresidenta manifiesta "todo el cariño" para la familia del que fue, entre otros hitos políticos y profesionales, líder del BNG, creador de Anova y compañero de Díaz en el Parlamento gallego como parte de la coalición Alternativa Galega de Esquerdas en el año 2012.

La despedida también incluye una breve alusión a Albert Camus, uno de los autores predilectos de Beiras, en la que dice que, como él, el político gallego hizo de la vida "un acto de rebeldía". EFE

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