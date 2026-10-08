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Peñas castellonenses piden a LaLiga que inste al Andorra a vender más entradas visitantes

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Castellón, 8 oct (EFE).- La Asociación de Peñas del Castellón ha pedido a LaLiga que interceda para conseguir que el Andorra les ofrezca una cantidad superior a las 200 entradas facilitadas ante el desplazamiento masivo que está previsto este domingo para acudir al estado andorrano aprovechando el largo puente festivo en la Comunidad valenciana.

"Nos dirigimos a LaLiga para que inste al Andorra para que ponga entradas a la venta para la afición en general", señaló la Asociación en un comunicado emitido este jueves.

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Aunque muchos aficionados han cancelado su viaje, se espera que decenas de seguidores sin entrada se desplacen a Andorra y aprovechen así el puente festivo entre el viernes Día de la Comunitat Valenciana y el lunes, Día de la Hispanidad.

"Rechazamos la forma de proceder del Andorra", afirmó la Asociación de Peñas del Castellón y apeló al "señorío y buen comportamiento" del que los aficionados castellonenses ya hicieron gala el año pasado en su anterior visita. EFE

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