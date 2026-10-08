España

Muere a los 93 años Mir George Ali Murad Khan II, el rey que sobrevivió a un disparo de su padre y a la desaparición de su reino

El soberano del antiguo estado de Khairpur llegó al trono con solo 14 años de edad

El rey Mir George Ali Murad Khan II
Mir George Ali Murad Khan II ha fallecido a los 93 años. (@Prince Mir Mehdi Raza Talpur)
Guardar

El mundo de las familias reales y la crónica histórica han dicho adiós a un personaje absolutamente irrepetible. Mir George Ali Murad Khan II, el último monarca del antiguo estado principesco de Khairpur, ha fallecido a los 93 años de edad. Su muerte, ocurrida el pasado lunes 5 de octubre de 2026, pone el punto final definitivo a la historia viva de un territorio que dejó de existir como entidad política independiente hace más de siete décadas. Con su partida se apaga la memoria directa de una dinastía centenaria, la familia Talpur, que durante generaciones gobernó en la región de Sindh antes de que el mapa político de Asia del Sur se reestructurase para siempre.

Su biografía parece trazada por el guion de una gran película de época. Nacido el 29 de junio de 1933 en la ciudad costera de Brighton, en Inglaterra, el joven rey creció a medio camino entre dos universos completamente opuestos: el de la aristocracia asiática tradicional y el del rigor académico británico, culminando sus estudios en la prestigiosa Universidad de Cambridge. Sin embargo, el destino le tenía reservada una responsabilidad monumental a una edad en la que cualquier otro joven apenas empieza a descubrir el mundo. En 1947, con solo 14 años, ascendió al trono en un contexto geopolítico sumamente convulso, marcado por la partición de la India británica y el nacimiento de Pakistán.

PUBLICIDAD

A pesar de la brevedad de su mandato efectivo y de las turbulencias políticas que sacudieron la región en aquella época, Ali Murad Khan II siempre mantuvo un vínculo indestructible con su tierra y con su gente. Tras la adhesión inicial de Khairpur al nuevo Estado paquistaní en el otoño de 1947 y la posterior pérdida total de su autonomía administrativa en 1955, el monarca pasó de ser un joven jefe de Estado con plenos poderes a convertirse en el guardián de una rica memoria cultural. Su figura, siempre respetada por sus antiguos súbditos, ha representado durante más de setenta años la templanza, la dignidad y el testimonio vivo de una forma de gobierno que se extinguió para siempre.

De sobrevivir milagrosamente a un disparo a gobernar

Si hay un episodio que demuestra lo extraordinaria que fue la vida del difunto soberano, ese ocurrió cuando ni siquiera levantaba un palmo del suelo. Con tan solo nueve meses de edad, el pequeño Ali Murad fue víctima de un terrible e insólito accidente al recibir un disparo involuntario efectuado por su propio padre, el Mir Faiz Muhammad Khan II. La bala le atravesó por completo el estómago y el pulmón derecho, saliendo finalmente por la parte posterior de su hombro. Contra todo pronóstico médico de la época, el bebé sobrevivió milagrosamente a una herida de gravedad extrema, un suceso que marcaría de forma imborrable el inicio de su trayectoria vital.

PUBLICIDAD

La muerte del rey
Mir George Ali Murad Khan II. (Instagram)

Años después de aquel milagro, el destino lo volvería a poner a prueba al convertirlo en gobernante con solo 14 años. Aunque Khairpur decidió vincularse al recién creado Estado de Pakistán en octubre de 1947, el territorio conservó inicialmente sus instituciones y cierta independencia. Fue en 1951 cuando el joven monarca recibió formalmente los plenos poderes en una solemne ceremonia presidida por el primer ministro Liaquat Ali Khan, aderezada con una tradicional salva de 17 cañonazos. No obstante, aquel esplendor institucional duraría poco: en 1955, cuando el monarca apenas superaba la veintena, Khairpur quedó completamente integrado en la estructura administrativa de Pakistán, despojándolo de su corona, pero no de su liderazgo moral.

Un legado patrimonial y familiar

A pesar de la desaparición de la soberanía de su reino, el Mir George Ali Murad Khan II nunca abandonó el compromiso con sus raíces ni con la conservación del patrimonio de la dinastía Talpur. Durante las décadas posteriores, su presencia continuó siendo una constante en la región, estrechamente ligada a joyas arquitectónicas e históricas incomparables como el majestuoso palacio de Faiz Mahal, la imponente fortaleza de Kot Diji o los bellos espacios naturales de Mehrano. Todos ellos siguen siendo hoy el testimonio palpable del pasado glorioso de su familia.

Khaipur
La zona donde fue soberano. (Wikipedia)

En el plano personal, el difunto soberano atravesó uno de sus momentos más difíciles en 2019 tras el fallecimiento de su esposa, Aelya Talpur, entrañablemente conocida como Begum Sahiba, quien destacó durante toda su vida por su intensa labor filantrópica y su firme apoyo a la educación. Hoy, tras la partida del último monarca de Khairpur, su legado queda custodiado por sus dos hijos, Mir Abbas Raza y Mir Mehdi Raza, y su hija, quienes recogen el testigo familiar de una saga histórica que despide para siempre a su último rey.

Temas Relacionados

Familia RealCasas RealesÚltima Hora EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Avance de ‘La Promesa’ del viernes 9 de octubre: Manuel se dirige a Lisboa tras una llamada de auxilio de Ángela y Martina confiesa su embarazo

La ficción de La 1 mantiene la tensión entre sus personajes con la incertidumbre de Ángela por el comportamiento de su marido y la situación de Martina

Avance de ‘La Promesa’ del viernes 9 de octubre: Manuel se dirige a Lisboa tras una llamada de auxilio de Ángela y Martina confiesa su embarazo

Las heces de los pingüinos antárticos emiten 490.000 toneladas de metano: “Genera focos extraordinariamente intensos que no se habían medido”

El metano es uno de los gases de efecto invernadero con mayor impacto en el calentamiento global

Las heces de los pingüinos antárticos emiten 490.000 toneladas de metano: “Genera focos extraordinariamente intensos que no se habían medido”

Guía de la huelga general del 11 de noviembre: derechos de los trabajadores, avisos a la empresa y descuentos salariales

La participación es voluntaria y está protegida, aunque quienes cubran servicios mínimos deberán acudir a su puesto

Guía de la huelga general del 11 de noviembre: derechos de los trabajadores, avisos a la empresa y descuentos salariales

Javier Quintero, psiquiatra: “Tener un hijo es uno de los momentos de mayor vulnerabilidad para una mujer que acaba de dar la luz”

El especialista explica las diferencias clave entre el baby blues, la depresión y la psicosis posparto

Javier Quintero, psiquiatra: “Tener un hijo es uno de los momentos de mayor vulnerabilidad para una mujer que acaba de dar la luz”

La trayectoria académica de Shakira: dos títulos universitarios y siete idiomas que compaginó con su papel de madre y estrella internacional

La colombiana, que visitará esta noche ‘La Revuelta’, pasó por la Universidad de California en Los Ángeles

La trayectoria académica de Shakira: dos títulos universitarios y siete idiomas que compaginó con su papel de madre y estrella internacional
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Guía de la huelga general del 11 de noviembre: derechos de los trabajadores, avisos a la empresa y descuentos salariales

Guía de la huelga general del 11 de noviembre: derechos de los trabajadores, avisos a la empresa y descuentos salariales

Europa retrasa la votación sobre el futuro de los coches de combustión en 2035 ante la falta de acuerdo político

Italia aprueba la polémica reforma electoral de Meloni que premia al partido ganador con más escaños

Hacienda revela el dinero que recibirán los partidos políticos para la carrera electoral: 32 céntimos por voto y 21.167,64 euros por escaño en el Congreso o Senado

El CIS emite un comunicado oficial tras el bulo de la encuesta flash del fin de semana para ayudar a Pedro Sánchez

ECONOMÍA

Compartir piso ya no es cosa de jóvenes: uno de cada cinco inquilinos supera los 35 años y aumenta la demanda de los mayores de 60

Compartir piso ya no es cosa de jóvenes: uno de cada cinco inquilinos supera los 35 años y aumenta la demanda de los mayores de 60

Yolanda Díaz busca aprobar una subida del SMI antes de las elecciones generales para compensar la inflación

Qué puedes hacer si hay pisos turísticos ilegales en tu edificio: así es como debe actuar la comunidad

Qué cambia para caseros e inquilinos con el adelanto electoral: las medidas de los decretos que siguen vigentes y las que necesitan confirmación

El Gobierno pone la lupa sobre el aceite de oliva y refuerza los controles: estas son las obligaciones que tendrán que cumplir los operadores

DEPORTES

La reflexión del jugador Marc Cucurella sobre la vida de los futbolistas: “También tenemos nuestros problemas e inseguridades”

La reflexión del jugador Marc Cucurella sobre la vida de los futbolistas: “También tenemos nuestros problemas e inseguridades”

Carlos Alcaraz avisa de que quiere “ganar todos los torneos al menos una vez”: estos son los que le faltan

La reflexión de Borja Iglesias sobre los impuestos: “La mitad vuelve al Estado para reinvertir en cosas y me parece la hostia”

El ahora o nunca de Fernando Alonso: Singapur se presenta como la mejor oportunidad para el español de dejar un año negro atrás

La ‘pullita’ de Iker Casillas a Cristiano Ronaldo y su comparación con Messi: “Saquen sus propias conclusiones”