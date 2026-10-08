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Paula Badosa, nueva embajadora de Laureus para impulsar el deporte entre los jóvenes

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Madrid, 8 oct (EFE).- La tenista española Paula Badosa ha sido nombrada este jueves nueva embajadora de Laureus con el objetivo de acercar su experiencia y los valores del deporte a jóvenes de todo el mundo y aportarles un mensaje de resiliencia, anunció este jueves la organización.

Badosa, de 28 años, ya participó anteriormente en un programa de Laureus en Nueva York, ciudad en la que nació la tenista, y ahora se incorpora oficialmente a la red de embajadores del organismo que trabaja para utilizar el deporte como herramienta de transformación social y promover valores como la esperanza y la resiliencia.

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La ex número dos del mundo, a la que las lesiones condicionaron su temporada 2025 y le obligaron a trabajar en su recuperación durante 2026, quiere trasladar en particular el valor de la resiliencia a los jóvenes vinculados a los programas de Laureus, según un comunicado.

"Rendirse nunca fue una opción", aseguró la jugadora en junio pasado, tras imponerse en Berlín a la estadounidense Coco Gauff, dos veces campeona de Grand Slam, en un mensaje en redes sociales.

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La tenista aseguró que es "un honor" convertirse en embajadora de Laureus: "He sido testigo directo de cómo su misión ha mejorado la vida de los jóvenes de todo el mundo", señaló y explicó que pretende utilizar su experiencia para demostrar cómo el deporte puede fomentar valores como la perseverancia y la determinación.

"Estos jóvenes se enfrentan a retos mucho mayores que los de cualquier atleta profesional y me inspiran mucho más de lo que yo jamás podría inspirarlos a ellos", afirmó en la nota.

La incorporación de Badosa refuerza la presencia de Laureus en España, donde la organización cuenta con una amplia representación de figuras del deporte, entre ellas los exfutbolistas Raúl González, Carles Puyol, Juan Mata, Gerard Piqué y Óscar de Marcos; el extenista Àlex Corretja; y los pilotos de MotoGP Marc Márquez y Jorge Lorenzo.

La extenista Martina Navratilova, miembro de la Academia Laureus, celebró la incorporación de Badosa y destacó que su "determinación como atleta" y su voluntad de generar un impacto positivo a través del deporte encajan con los valores de la organización. EFE

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